 

Гибель маленького сына, уход жены, тайная семья: как живет знаменитый актер Щербина

26.02.2023, 2:29, Разное
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Дмитрий Щербина знаком зрителям по сериалам “Две судьбы”, “Стилет”, “Ермоловы” и многим другим нашумевшим картинам. Несмотря на успешную карьеру и популярность, судьбу актера нельзя назвать безоблачной. В свое время артист не только дважды развелся и лишился возможности общаться с родными детьми, но и пережил страшное горе…

Творческий путь Дмитрия Щербины был насыщенным. Он начал строить карьеру еще во время учебы в Школе-студии МХАТ, покорил сердца миллионов зрителей и подарил поклонникам множество запоминающихся ролей. А вот личная жизнь артиста складывалась очень драматично.

В первый раз Дмитрий Щербина связал себя узами брака уже после 30 лет. Избранницей актера стала коллега по сериалу “Стилет-2” Ольга Павловец. 13-летняя разница в возрасте не стала преградой для влюбленных. Они не только поженились, но и стали родителями сына Прохора. Однако семейное счастье продлилось всего несколько лет.

Супруги часто работали в разных городах и все больше отдалялись друг от друга. А в 2009 году брак окончательно рухнул. Вскоре после развода Дмитрию пришлось пережить страшную трагедию. Его четырехлетний сын, оставшийся жить с мамой, погиб в результате несчастного случая.

Справиться с горем артисту помогла новая избранница Ксения, которая была моложе его на 19 лет. В 2010 году влюбленные поженились и обвенчались. Супруги вместе воспитывались дочерей Дашу и Стешу, но не смогли сохранить семью. В какой-то момент молодая жена ушла от актера и запретила ему общаться с детьми.

Сегодня Дмитрий винит в неудавшихся браках только себя и тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что актер женился в третий раз и стал отцом дочки. Однако о своей тайной семье он предпочитает не рассказывать.


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