Сноубордист погиб под лавиной на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

Сноубордист из Воронежа погиб в результате схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, он катался вне трассы, нарушив правила, проводится доследственная проверка, информирует региональное СУ СК РФ.

В сообщении на сайте СУ СКР говорится, что житель Воронежа вместе с шестью другими сноубордистами выехали за пределы лыжной трассы и отправились в сторону скал, несмотря на предупреждения спасателей. Они начали спуск с горы, тем самым вызвали сход лавины, под которой погиб один из участников группы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.

До этого МЧС распространило сообщение о сохраняющейся в горах Кабардино-Балкарии угрозе схода лавин.

Ранее снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.

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