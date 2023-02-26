 

Власти США сообщили о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию смартфоны с оптовой ценой выше 300 долларов

26.02.2023, 2:03, Новости дня
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В рамках расширения санкций против Москвы и Минска власти США ввели экспортные ограничения на ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования, сообщается в Федеральном реестре – сборнике документов правительства США.

В список запрещенных к экспорту «предметов роскоши» добавили «смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше 300 долларов за единицу товара», передает ТАСС.

Также в список вошли фены, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы дороже 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и другие товары.

Напомним, в пятницу минторг США сообщил о расширении области применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении РФ и Белоруссии – в эту категорию были внесены 276 новых позиций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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