 

Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк» заявили, что санкции не повлияют на их работу

26.02.2023, 1:05, Новости дня
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Санкции ЕС в отношении Росбанка, Альфа-банка и «Тинькофф банка» не окажут существенного влияния на работу, заявили в кредитных организациях.

Росбанк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.

В Тинькофф банк заявили, что банк подготовился к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание 26 млн клиентов, банк анализирует решение Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

В Тинькофф отметили, что команда банка работала над тем, чтобы сервисами компании можно было пользоваться несмотря на внешние обстоятельства. В банке отметили, что передают слова поддержки международным инвесторам, которых более 60%.

В свою очередь, в Альфа-банке заявили, что санкции не повлияют на привычную работу, а переводы в евро были отключены еще в прошлом году, подчеркнув, что картами Visa, Mastercard и Мир в РФ можно платить без ограничений.

Ранее российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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