Захарова назвала кощунством введение Евросоюзом санкций против российского хирурга Рошаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза включить в десятый пакет санкций российского хирурга Леонида Рошаля.

Захарова в Telegram заявила, что «доктор Рошаль в санкционном списке – это как Айболит в заложниках у пиратов». Она считает, что подобный шаг можно объяснить как «невежеством западников», так и «злобой и ненавистью». Однако, по ее словам, для введения санкций против Рошаля «есть еще одна причина». Как сообщила официальный представитель МИД России, такое «кощунство» должно «окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма».

Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека, в том числе Рошаль.

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