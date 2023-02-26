 

Захарова назвала кощунством введение Евросоюзом санкций против российского хирурга Рошаля

26.02.2023, 1:05, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза включить в десятый пакет санкций российского хирурга Леонида Рошаля.

Захарова в Telegram заявила, что «доктор Рошаль в санкционном списке – это как Айболит в заложниках у пиратов». Она считает, что подобный шаг можно объяснить как «невежеством западников», так и «злобой и ненавистью». Однако, по ее словам, для введения санкций против Рошаля «есть еще одна причина». Как сообщила официальный представитель МИД России, такое «кощунство» должно «окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма».

Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека, в том числе Рошаль.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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