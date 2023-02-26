Москалькова назвала санкции Евросоюза против нее нарушением Всеобщей декларации прав человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что введенные санкции фактически запрещают ей лично доносить до европейских омбудсменов российскую правозащитную позицию.

Москалькова указала, что санкции мешают «бороться за права соотечественников», в том числе за их права на свободное передвижение и использование родного языка, а также за право на свободу слова и право пользоваться своим имуществом. По ее словам, такой шаг ЕС является нарушением как Всеобщей декларации прав человека, так и «всех других международных правовых актов о правах человека», передает РИА «Новости».

Омбудсмен обвинила ЕС в том, что европейские страны «перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию». Она выразила сожаление в связи с тем, что ради «политической конъюнктуры» руководство ЕС решило «сжечь гуманитарные мосты». «Но это – их выбор, который останется на их же совести», – сообщила Москалькова.

Она указала на заинтересованность Запада «в эскалации конфликта», а санкции назвала свидетельством «бессилия США и стран ЕС». Москалькова отметила, что санкции против культуры и экономики РФ не сработали.

По ее словам, «господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан, о пытках и издевательствах над российскими военнослужащими, о судьбе 5 млн людей, бежавших в Россию от украинских бомбежек и обстрелов». В связи с этим, как сообщила Москалькова, страны ЕС пытаются помешать своим гражданам получать правдивую информацию.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против 205 организаций и 1473 человек, в том числе Москальковой. В новый список санкций ЕС включены и журналисты.

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