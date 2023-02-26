Мнение: Вопрос второго дня

ЖЖ любезно продолжает подсовывать мне старые посты “для воспоминаний”. Вот запись, которой сейчас ровно год – от 25 февраля 2022 года.

Поразительно!

Достаточно внезапно, но вместе с тем закономерно – уже на второй день войны перед изумленной общественностью встает вопрос, который ДО 24 февраля, похоже, вообще никто не задавал и даже не имел в виду. Вопрос такой: а кто сказал, что победа России при вторжении по всей территории Украины (то есть на огромном фронте) – гарантирована?! (2022)

Пост короткий и, мягко говоря, малосодержательный, наверно, и не стоило бы вспоминать – но поражает количество комментариев: 870! Задел, что называется, за живое… Да, с грустью отмечу, что на второй день позорища в ЖЖ еще были разрешены анонимы. Эх! Всё изгадили, твари.