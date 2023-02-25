Изменила мнение – Личное мнение
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Кристина Асмус, которая ранее не одобряла пластические операции, внезапно изменила мнение.
Я и сама хотела сделать миллион раз, говорит теперь Асмус, но боюсь.
Фото: Соцсети
Почему так внезапно изменилось мнение?
Предположу, что всё дело в личной жизни. Когда Асмус была замужем за Харламовым, с её самооценкой всё было хорошо.
«Пожалуйста, не делайте с собой ничего», — вещала Асмус.
Как почему? По её мнению, она и так уникальна. Какая уж есть, Гарик — я для тебя и так за счастье, наверное думала.
А теперь Гарик хоть и живёт на первом этаже, но встречается уже с другой. А Кристинке что делать?
Конечно, хочется стать ещё краше. Раз замуж снова не вышла, то надо как-то улучшить внешность — видимо, такая логика.
И куда что былое делось? Все эти разговоры об уникальности и высокой самооценке как-то довольно быстро забылись Кристиной.
Может быть, Асмус опять чего-то не понимает? Любые косметические процедуры делают для себя и только для себя. Когда ты стараешься угодить кому-то, то этого точно не стоит делать — смысла в этом ни малейшего.
Впрочем, Кристина сама в этом убедится, если пересилит свой страх и что-то в себе исправит — женихов не прибавится точно.
Что бы хотели в себе улучшить и для кого?
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Источник: Лена Миро
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