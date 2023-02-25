Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

26 февраля в России завершается Масленичная неделя, а уже завтра начинается Великий пост, который продлится 48 дней и ознаменуется Пасхой – древнейшим и важнейшим праздником Воскресенья Христова.

Соответственно, за день до начала Великого поста православные начинают отмечать Прощеное воскресенье, которое в 2023 году выпадает на 26 февраля. Праздник этот зародился на рубеже пятого и шестого веков.

Считается, что родоначальниками православного праздника являются египетские монахи. Во время поста они покидали обитель и направлялись в одиночное пиршестве по пустыне. Так как велик был риск не выдержать испытаний и не вернуться обратно, монахи предварительно прощались друг с другом.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В Прощеное воскресенье нельзя ругаться с близкими, а тем более оскорблять кого-то – подобное поведение противоречит самой идее праздника. Церковь запрещает верующим венчаться в последний день перед Великим постом. Тяжелый физический труд также не рекомендуется – 26 февраля следует провести в спокойствии и гармонии. Кроме того, ложь особенно не приветствуется в светлый день.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции в Прощеное воскресенье принято просить прощение у родных и близких, а также прощать людей в ответ. Как правильно это сделать? На самом деле нет никаких секретов. При встрече нужно сказать человеку “Прости меня, пожалуйста!” В ответ принято отвечать “Бог простит и я прощаю!”

Кстати, в идеале встречаться лично, а еще лучше просить прощение после совместного участия в церковной литургии. Кстати, вполне допустимо, что человека отказывается прощать обидчика. Церковь рекомендует относиться с пониманием. Однако считается, что накопленные обиды постепенно вытесняют нормальную жизнь.