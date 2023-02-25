В отношении руководства иранских производителей беспилотников введены санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против руководства иранских компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, которые занимаются производством беспилотников, следует из документа.

Под санкции попали гендиректор Paravar Pars Хоссейн Шамсабади и гендиректор Qods Aviation Industries Гассем Дамавандиан. ЕС утверждает, что продукцию этих компаний Россия использует в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

Кроме того, в число иранский компаний и организаций, против которых ЕС ввел санкции, вошли DAMA, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, IRGC SSJO, Mado, Shahed Aviation Industries.

Напомним, Иран опроверг заявления о поставках российской стороне оружия для СВО. Москва заявила, что страны Запада пытаются объявить Иран стороной конфликта на Украине. При этом в Иране угрожали Киеву изменением подхода к конфликту на Украине.

—