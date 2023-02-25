Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления

Вооруженные силы Украины хотят уничтожить город, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.

Кроме того, как сообщил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».

Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.

Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.

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