Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечает 61-й день рождения

Василий Небензя – российский дипломат, его продвижение в МИД оказалось достаточно стремительным. Сейчас он занимает пост постоянного представителя РФ при ООН, где активно отстаивает репутацию своей страны.

Государственный деятель Василий Небензя родился 26 февраля 1962 года. На решение стать дипломатом повлияла активная партийная деятельность отца. Будущий постоянный представитель РФ при ООН закончил МГИМО МИД СССР, после чего активно работал и его заметили. Молодому и амбициозному Василию Небензе предложили должность атташе в посольстве СССР в Таиланде. Отработав там пару лет, дипломат вернулся в Россию, где у него начался стремительный карьерный рост. В 2013 году занял пост замминистра иностранных дел РФ, на котором он пробыл до 2017 года. В это же время Василию Небензе был присвоено звание чрезвычайного и полномочного посла.

Василий Небензя, как государственный деятель, к 2017 году создал себе прекрасную репутацию, более того за его плечами был приличный опыт и послужной список. Это стало решающим фактором для его назначения постоянным представителем РФ при ООН. Несмотря на то, что в этой должности Василий Небензя начал работать в непростой для РФ период, он с присущим ему профессионализмом отстаивает репутацию страны.