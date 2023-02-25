Вас слишком мало, чтоб лечить

Жители самарского села просят губернатора спасти их больницу. В ответ им предлагают ездить к врачам раз в месяц за 34 километра.

Жители села Новый Буян в Самарской области опасаются закрытия единственной в населенном пункте больницы и стационара. 15 февраля они опубликовали обращение к губернатору региона Дмитрию Азарову в соцсетях. В ответ получили обещание провести проверку.

По словам сельчан, сейчас в их больнице работают только педиатр и терапевт, притом вторая до недавнего времени совмещала медицинскую практику с исполнением обязанностей заведующей больницей. Открыт и рентген-кабинет, но описывать снимки некому.

При этом у самих медиков тоже есть дети, а «маленький ребенок», пишут местные жители, «это постоянные больничные и, как следствие, отсутствие врача».

«Замена из районной больницы не производится. Население остается без медицинской помощи», — указывают сельчане.

Ранее в больнице Нового Буяна, построенной в 1960-е годы, были терапевт, педиатр, хирург, стоматолог, травматолог и гинеколог. До пожара в 2021 году действовал кабинет физиотерапии. Также работал круглосуточный стационар.

ЦИТАТА

ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

— Затем он был переведен в разряд дневного. Причиной стал выход из строя электроплиты, на которой готовилась еда для больных. Неплохая экономия. Закупать новую не надо, персонал можно сократить. А люди? Пусть лечатся дома. Кому совсем плохо — в район (имеется в виду районная больница в селе Красный Яр, находящемся в 34 километрах от Нового Буяна. — С. П.). Сокращение персонала дало повод вести речь сначала о сокращении коек, а затем и о полном закрытии стационара.

Но этого удалось избежать после вмешательства местных депутатов и сельского общественного совета. Совсем иная позиция, уверены жители села, у представителей регионального Минздрава. По мнению селян, они пытаются закрыть больницу.

ЦИТАТАЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

— Невыполнение дорожных карт (имеются в виду «майские указы» президента, в соответствии с которыми регионы должны материально стимулировать работу медиков, сейчас врачам в Красном Яре предлагают зарплату в 21–25 тысяч рублей) вызывает отток персонала. Происходит сокращение штата, что вызывает снижение качества медицинских услуг. Часто от них (чиновников от здравоохранения) можно услышать: «У вас там мало закрепленных за больницей людей, мало обращений, поэтому ее содержание нерентабельно». Так и хочется спросить: а вы сами пойдете лечиться в больницу, зная, что там полтора врача и помощь вам там не окажут? Разве не вы довели дело до такого состояния?

По его словам, отток специалистов стал заметен еще в 2000 году. За эти годы, считает он, никаких действий по сохранению или привлечению нового персонала не предпринималось.

Один из вариантов решения проблемы, который предлагают жителям Нового Буяна, — закрепление за Центральной районной больницей в Красном Яре. Однако, по словам Фролова,

не у всех сельчан — пенсионеров, ветеранов и фермеров — есть личный транспорт, а единственная маршрутная газелька ходит четыре раза в день. Вопросы есть и к обслуживанию.

— Знакомой из Буяна в ЦРБ сделали операцию и выписали, не сняв швы, — вспоминает Евгений Фролов. — Понятно — больных в очереди много, коек не хватает. А живет она рядом с Буянской больницей. Но, чтобы снять швы, ей пришлось ехать в ЦРБ. Стоять и ходить тяжело, сидеть нельзя. Хорошо сын есть, а у него машина. Отвез.

В конце своего обращения к губернатору местные жители призывают сохранить больницу и стационар, назначить нового главврача и проконтролировать восстановление учреждения.

Областной Минздрав в комментариях к обращению в соцсетях подтвердил, что в больнице работают только терапевт и педиатр, действует дневной стационар.

«По графику раз в месяц в село приезжает мобильная бригада узких специалистов: невролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, — отчитались в соцсетях представители Минздрава. — Администрация учреждения проводит активную работу по привлечению новых специалистов».

В ведомстве добавили, что 16 февраля главврач Красноярской ЦРБ Александр Крятов принял участие в некоем сходе жителей и ответил на вопросы жителей села Новый Буян. Он отметил: по численности населения в селе предусмотрены ставки педиатра и терапевта, а попасть на прием к узким специалистам жители могут в районной больнице — в первый четверг каждого месяца.

Александр Крятов. Фото: соцсети

Спустя день после публикации послания губернатору в соцсетях его мобильная приемная сообщила, что специалисты Минздрава инициировали проверку по «вопросам организации медицинской помощи».

Ранее жители села Новый Буян отправили письмо председателю общественной палаты Красноярского района Михаилу Горнодубу. В нем они жаловались на работу сельского терапевта: «Приезжает на работу к 10 часам утра, заканчивает — во втором часу дня, минус обеденный перерыв. Итого рабочий день составляет около трех часов. У кабинета скапливается большое количество пациентов — здоровых и больных».

На предложения и жалобы в районной общественной палате не ответили.

Степан Петренко

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