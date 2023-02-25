Мнение: Риск за 300 процентов прибыли, передача денег в управление и материнский капитал для отцов

1. В очередном посте в Школе Капитализма я рассказываю про авантюристов, которые предпочитают заниматься самыми прибыльными операциями — вот про тех самых, на которых жаловались Томас Даннинг и Карл Маркс — «…при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Кстати, коллеги, а есть ли такое преступление, на которое не рискнёт коммунист, хотя бы под страхом расстрела, ради 300 процентов плана?



Впрочем, в статье речь идёт не о коммунистах, это я так, для порядка. Вот первые два абзаца (ссылка):



Некоторые полагают, будто у них есть талант финансиста, который позволяет им богатеть на рискованных операциях, подобно Фрэнку Каупервуду, герою Теодора Драйзера. Стабильный «медленный» бизнес их не слишком привлекает, им нужна только самая высокая доходность на рынке. Логика примерно такая: зачем же я буду терять время, зарабатывая по 30% в год, если есть места, где я смогу сделать полновесные 300%?



В сообществе топ-менеджеров, чиновников и бизнесменов рецепты быстрого обогащения циркулируют постоянно. Вопреки распространённому заблуждению, идеи очень дёшевы, так что деловые люди постоянно делятся ими друг с другом. Ну вот примерно как в фильме «Жмурки», когда приехавший из Москвы Кабан делится с Сергеем и Саймоном свежей темой: «а у нас сейчас бизнес легальный, мы евробонды в Японию гоним» (видео, с отметки 2:28).

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов считает, что своими деньгами лучше управлять лично, не отдавая их в управление в какой-нибудь фонд (ссылка):



…самый короткий путь к сердцам клиентам, опять же, содержит конфликт интересов. Общедоступный способ получить в управление чужие деньги — завести свою «стратегию» у какого-то брокера, к которой желающие смогут подключиться, если ее результаты им понравятся. А нравится, известно, все, что сулит быстрое обогащение. Покажи на своем счете сотни процентов доходности, и через непродолжительное время на твоей стратегии появится множество подписчиков.

А как показать такую доходность? Агрессивно торговать: плечи, инструменты с большой волатильностью и т.д. Такая торговля обычно не надолго, но она может быть элементом личного бизнеса управляющего, состоящим в том, чтобы резко взлететь с какой-то ультра агрессивной стратегией, привлечь людей, стричь их, пока рынок позволяет, а после обвала закрыть стратегию, чтобы начать все заново под новым именем.

Другой вариант — продолжать с тем же именем, разъясняя все по ходу дела подписчикам. Большинство после обвала, конечно, потеряет доверие, но оставшиеся — это уже утрамбованная почва, на которой автор стратегии сможет формировать себе пенсию, торгуя индекс.

Третий пример касается профессиональных управляющих из фондов. Их вознаграждение определяется текущими результатами. Скажем, квартальная премия выписывается в зависимости от доходности на соответствующем счете.

Но достаточная для премии доходность — это нередко динамика, аналогичная известной истории индейки, которую кормили все лучше и лучше, а потом прирезали. Управляющий будет квартал за кварталом получать премии, а, когда «индейку прирежут»… просто не получит премии или, может быть, устроится в другой фонд.

Резюмирую: управляющий может быть сколь угодно образованным, умным и красивым, только важно понимать, что эти замечательные качества он употребит на пополнение своего, а не чужого кошелька. Поэтому своими ресурсами, и не только денежными, целесообразнее распоряжаться самому, вкладывая их в то, что понимаешь и за что готов нести ответственность.

3. Материнский капитал стал теперь ещё и отцовским (ссылка):

Правительство России поддержало законопроект, дающий право отцам наравне с матерями направлять средства материнского капитала на накопительную часть пенсии. <…>

Как сообщили изданию в пресс-службе правительства, «предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».

На данный момент закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла, лишена родительских прав или мужчина в одиночку усыновил ребенка. При этом он имеет право тратить средства на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты, помощь детям с инвалидностью. Однако на накопительную часть пенсии деньги из маткапитала могла направлять только мать.

«Сегодня <…> отцы не могут воспользоваться этим правом. Логично им его вернуть», — сказала одна из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

При этом принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных средств, поскольку круг потенциальных получателей маткапитала не изменится: раньше заявления на выплаты на пенсию писали только матери, теперь или матери, или отцы…

Как вы думаете, скажется ли рост равенства в сфере распределения родительских пособий на демографической ситуации?