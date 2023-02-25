Мнение: Письмо: “Зачем он встал так рано…”

Вот здесь, например, посмотрите, как Ищейка испортила одну историю.

Нормальная история про знакомство и дружбу с элементами легкого флирта. Сложно сказать, могло ли перерасти в серьезную любовную историю, но симпатия героя к автору вырасти конечно могла бы. Если бы не ее лазы ему в голову.

yulia21m4

Добрый день, уважаемая Эволюция

Спасибо за блог и возможность написать в рубрику.

Один богатый иностранец (ровесник) из тиндера позвал меня в Париж на свидание, оплатил билеты, отели. Я прилетела, но он мне не понравился, и я в тот же вечер купила обратный билет. Я бы сняла номер и осталась подольше, но я мало зарабатываю для Парижа. Так что переночевала на кушетке, на следующий день погуляла по городу и уже вечером в аэропорту ждала свой рейс Париж-Ереван. Оттуда пересадка 10 часов и Ереван-СПб.

У меня была проблема: мой чемодан превышал габариты ручной клади авиаперевозчика, и я не смогла докупить багаж онлайн. Если бы мне сказали заплатить, а у них не принимают наличку (со мной уже такое было), то я рисковала не попасть на рейс. Поэтому я спросила у парней передо мной в очереди нет ли у них карты не российского банка. Так я познакомилась с З. и его тренером Э. Они летели с соревнований домой в Осетию. Э. сказал, что у него есть карта, и чтобы я не парилась, разберемся.

Карточка в итоге не понадобилась.

После регистрации мы везде ходили втроем я, З. и Э. Они были такие приятные и веселые, но в какой-то момент Э. стал от нас отставать, потом под видом что ушел в туалет оставил нас одних с З. до посадки.

(Вот здесь Ищейка и лаз в голову Э., который оставил их двоих специально и под видом, а не просто хотел заняться своими делами. Ищейка в данном случае кажется безвредной, но это не так. Если Э. сделал что-то специально для З., значит он заметил, что автор ему понравилась, что этот Стесняша нуждается в уединении с девушкой, что это не просто треп в аэропорту, а что-то более серьезное. Поход Э. в туалет трансформируется в шаг З. Опишите эту трансформацию в картине Ищейки)

З. 25, спортсмен-борец мма, накануне выиграл бой, два метра ростом, тяжелый вес, оба уха сломаны, бритый налысо, борода черная, весь в синяках и хромой. И при такой суровой внешности очень веселый и заботливый. Мне 27, я спортивная, не проф спорт, в детстве школа олимпийского резерва, но до сих пор поддерживаю навыки. Работаю фриланс, дизайнер интерьера.

З. был таким внимательным, носил рюкзак, хотела пить – купил воды, и шоколадку на всякий случай, все его действия, прикосновения были в тему, все шутки тоже – я от него к середине полета уже была без ума.

(Здесь опять Ищейка. З. ведет себя в меру галантно, но для автора это сознательное ее соблазнение. Опишите как гендерная вежливость трансформируется Ищейкой в ухаживания, то есть в конкретные шаги З. на которые автор скоро начнет активно отвечать)

Он предложил поехать с ними на съемную квартиру (у них рейс через сутки), а не ночевать в аэропорту. Я согласилась. Он говорил что-то типа «случайности не случайны», я говорю «да». Спрашивал про секс, я сказала, что хочу, но мне важна близость и чувства. Сказал, что осетины православные и вообще у них молодежь современная, не все так строго.

(Герой предлагает автору помощь с ночевкой, но автор через лаз в голову видит соблазнение ее. Поэтому когда он спрашивает про секс, для нее это не вопрос, а просьба, она не может его обидеть и отказать. Однако, судя по его обещанию, что он хоть и осетин, но не такой уж консервативный, он считает, что она сама предлагает заняться с ней сексом. То есть пока автор отвечала на шаги героя, герой не делал явных шагов, зато автор их делала и теперь герой согласен на эти шаги чем-то ответить)

В самолете мы сидели вдвоем на заднем ряду (отсели), он разминал мою ногу, восхищался мышцами, а я прижималась к нему, гладила спину, он мои руки, все в таком духе. Дал мне наушник и ставил лирические песни на осетинском. Говорил, что служил в Питере и часто туда приезжает, звала к себе. Он сказал, что в конце марта может приехать.

(Не ясно, зачем он начал разминать ей ногу, наверное автор пожаловалась на мышцу. Но Ищейка воспринимает это как ухаживание. Поэтому когда он говорит, что бывает в ее городе, она зовет его к себе, считая, что делает соразмерный ответный шаг. Опишите, как лаз в голову мужчин заставляет женщин вести себя как паровозы, не подозревая об этом)

Мне давно (2 года) так никто не нравился, все что он говорит нравилось, и как пахнет тело, влекло сильно.

(Здесь тоже видно Ищейку, но прошлую, когда она, увидев его, решила, что он некрасив и в любви неотесан. А он наверняка очень популярен у женщин. То есть в то время, как автор считает конфеткой себя, куда большей конфеткой в их паре является герой и активные шаги автора соответствуют этому)

В Ереване им долго не отвечал хозяин съемной квартиры, мы сидели в обнимку при Э, Э спрашивал нет ли у меня еще таких же приземленных (цитата) подруг познакомить с ним.

(Приземленная женщина – это что-то про простоту и отсутствие высоких запросов. Но автор ехала из Парижа в зеленом винограде, бросила мужчину, пригласившего ее, хотя есть подозрение, что тот был рад. Поэтому автор уверена, что она избирательна и востребована, а вот Э. так не считает. Кто правильно ответит: как Ищейка автора скрыла смысл “цитаты”?)

Я поспрашивала персонал аэропорта нет ли где еще поблизости отелей, как там оплатить, есть ли номера и тд, но ребята настаивали, что надо ждать эту квартиру за 49 евро, и что я зря суечусь. Э рассказал, что туда они летели им вообще какой-то гараж дали ночевать. Я возмутилась хреновым организаторам, что так обращаются с чемпионом, но саму меня с милым и гараж устраивал конечно, и всю ночь в аэропорте сидеть.

В конце концов сопровождающий приехал, отвез нас втроем в дом недалеко от аэропорта. Там было три спальни на втором этаже и диван внизу.

(Они товарищи по несчастью, оба мужчины помогают автору)

Я стала спрашивать у сопровождающего, как заказать такси, ведь я рано утором уезжаю. Он и Э. стали объяснять, что яндекс такси работает и если карта привязана, то все ок. А З. говорил, что ну 27 мне, а такие вопросы задаю и увел. Типа зачем я опять суечусь, он обо всем позаботится.

З. отнес мои вещи в комнату, я подумала, может, мы каждый будем спать отдельно. Но после душа я пришла, а он в той же комнате в кровати лежит. Я спросила: «ты здесь будешь спать?». Он: «да, вот так с краю у стеночки» и забился в самый угол. Я думаю, капец, конечно, мы только познакомились, но легла с ним. Он сказал, что хоть мы и только встретились чувствует связь между нами. Я подлезла под его руку и обняла. По мне тут же прошла волна желания, и я сказала, что не смогу с ним просто лежать.

(Герой прижался к стеночке, сказал какие-то общие добрые слова. Автор подлезла под его руку и обняла. Потом автор заявила, что просто лежать она не может. В картине автора – это адекватные шаги на его атаку. Мы же видим, что мужчина не только не атакует, но и шага ни одного не сделал, ни в романтическом формате, ни даже в сексуальном, разве что ногу автору помассировал как спортсмен спортсмену. Разница между картиной Ищейки и реальной картиной – очень большая. А то, что кажется автору ответными шагами – паровоз с доильным аппаратом)



А дальше была полная хрень. Он не стал меня ласкать, а сразу там сям прошарил, раздевать, предохранялись по моему запросу, он пожаловался, что в презервативе ничего не чувствует, но надел, у меня тело нихрена не подготовилось (плюс я не занималась сексом больше года), больно, он ругается, что у него вообще-то эрекция, «помогай» говорит. А мне обидно, что он предлагает, я говорю ну давай попозже попробуем. Не слушает. Отвернулась. Он: «ты на меня обиделась или на себя?» я молчу. Успокаивается, обнимаю, он опять пытается без прелюдий, та же история.

(Автор в шоке. В ее картине мужчина так долго добивался, ухаживал, соблазнял, а теперь вдруг ведет себя так, будто ей больше надо. Но в реальной картине ей действительно надо намного больше. Она поставила ультиматум: просто лежать не могу, делай что-то. Он пошел ей навстречу, но в ответ она пытается унизить его мужское достоинство и обругать его как любовника. Подкат с подставой)

Я не понимаю, как так он был такой ласковый и нежный, а в постели такой грубый и бесчувственный.

Засыпали в обнимку, было всего 3 часа где-то на сон мне. Но он встал раньше, умылся, лег рядом говорит «пора вставать», я к нему, уткнулась в грудь, говорю, что будильник еще не звонил, он спросил на сколько у меня будильник и ушел. Через час я встала по будильнику. Собралась.

(Здесь тоже она молодец. “Пора вставать” – это просьба вставать. От хозяина гостье – просьба, которую надо выполнять сразу. Но для нее это почему-то предложение помиловаться, поэтому она уткнулась ему в грудь. Поэтому была шокирована, когда он просто ушел. Опять лаз в голову ее подвел)

Спустилась на кухню, он там сидит, поздоровалась, спросила, где Э., ответил, что спит, наверное. Я поела фруктов, которые мы еще по прибытии нарезали. Заварила себе чай, ему тоже предложила, отказался. Сидел в телефоне, не разговаривал, я чай попила. И не подумала спросить, почему он так рано, им же только завтра улетать. Заказала такси. Говорю: «таксист приехал, но почему-то моя геопозиция не показывается, так что я даже не понимаю, где я, а где он, я сейчас на улицу выйду посмотрю». Я выбежала, нашла таксиста, помахала рукой, чтоб подъехал. Вернулась за вещами. З. их уже вынес. Я его быстро обняла и забрала вещи. Он сказал: «я приеду в Питер», но я уже убежала.

Он не написал ни в аэропорту, ни на следующий день. Я расстроилась и отписалась от него, а его от себя. У него был забит в поиске мой никнейм, он все равно мог меня найти, но видимо не стал. Через два дня я нашла его по имени и дате боя в гугл и зашла на его страничку. Пролистала – нормальный парень, милый, веселый, без выпендрежа.

(Он и не выпендривался. Его “косяк” перед автором, что не дал ей той страсти и нежности, которые она почему-то вообразила себе, но дал и так много. Помог с ночлегом, накормил фруктами, вынес вещи, выполнял все ее требования как мог. Однако она отписалась от него, обиделась, и по ожиданию весточки после этого понятно, что эта жирная точка – щипцы)

Он мне так понравился, мне казалось, это взаимно. А потом какая-то хрень… Не верю, что могла так обмануться. Так тяжело встретить такого редкого парня. Может мы просто не поняли друг друга, а не он сам не зная зачем соблазнил подвернувшуюся девушку раз я такая сговорчивая.

(Здесь как в анекдотах про мужчин в лифте, когда в каждом мужчине, даже в испуганном ботанике, женщины видят насильников и, уступая их воображаемому напору, атакуют сами. Что делает Ищейка в случае таких женщин из анекдотов, как думаете?)

Зачем он встал так рано, прилег-ушел, не разговаривал, не написал, но «приеду» сказал на прощанье. Написать ему «Привет», или смириться с тем, что есть… Никогда я никого не встречаю (ладно, встречала раньше, но редко), чтоб так нравился и при этом еще и что-то намечалось как будто. Но эта его грубость в постели и что не написал, даже не смотрел на меня с утра …

(Он был огорчен ее недовольством и тем, что несмотря на его помощь, она осталась в обиде. А что говорит ее Ищейка в ответ на все эти вопросы, зачем? Теперь даже если автор осознает неправоту и напишет мужчине свой “Привет”, ничего хорошего не получится. Получится новая атака паровоза и новые претензии за его грубость и обман. Что нужно, чтобы был иной исход?)