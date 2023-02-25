 

Мнение: Полку россиян прибыло

25.02.2023, 22:44, Разное
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Владимир Путин предоставил российское гражданство футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

То есть двум бразильцам. Чистый лоббизм руководства “Зенита” – им всего-навсего нужно, чтобы футболисты не числились легионерами, так тренеру будет проще ротировать состав на поле. Больше это не нужно низачем – в международных футбольных соревнованиях российская сборная играть не может и еще долго не сможет, так что в сборной эти игроки не пригодятся (хотя это само по себе позорище, на мой взгляд, невероятное – в сборной 140-миллионной страны могли бы играть Мальком и Клаудиньо, просто потому, что русских, умеющих играть в футбол, в России нету и взять их негде).

Но в целом эта легкость с присваиванием гражданства России росчерком пера кому угодно – какая всё-таки мерзость. Ни совести, ни чести ни в чем. Какая-то, черт возьми, государственная проституция.

Все время вспоминается “россиянин” Фернандес, тоже бывший игрок сборной РФ, который года четыре как уехал в родную Бразилию и думать забыл про “родную страну”, чей язык он, кстати, так за 10 лет и не удосужился хоть как-то выучить.

Источник: Размышления вольного социолога


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