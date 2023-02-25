 

В десятый пакет санкций Евросоюза против России включили МЧС ДНР

25.02.2023, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МЧС ДНР включено в десятый пакет санкций Евросоюза; утверждается, что работа ведомства направлена на «подавление украинского сопротивления», следует из опубликованного документа.

ЕС утверждает, что МЧС ДНР якобы добивается «лояльности» населения Донбасса «посредством регистрации, допроса» и «в некоторых случаях» даже «бессрочного содержания под стражей» лиц, которые являются сторонниками киевского режима, передает РИА «Новости».

Напомним, Евросоюз представил десятый пакет санкций против России, в него включены почти 1,5 тыс. физлиц и свыше 200 организаций. В частности, ЕС ввел санкции против журналистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.21 / В Украине через два дня после вакцинации умерла военная. Минздрав озвучил предварительную причину

24.10.20 / Сотрудничество с ООН остается приоритетом Украины – Разумков

04.01.21 / Мы бы тоже так хотели — «российские кибератаки» вызвали в США настоящий ажиотаж

13.08.21 / Жертвой стрельбы в Плимуте стала трехлетняя девочка

03.04.21 / Пушков предрек США мировое лидерство по социальной деградации

02.02.21 / Восстановление экономики США окажется долгим

06.06.21 / Новый кроссовер Opel Mokka могут вернуть в Россию

21.11.22 / Демобилизованные студенты ЛНР и ДНР получили награды и статус участников боевых действий

04.07.21 / Астрономы рассказали, какое чудо могли видеть земляне в середине одиннадцатого века

23.06.21 / Россия заявила об обстреле британского эсминца, в Украине нашли штамм “Дельта”, сборная вышла в плей-офф Евро 2020. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика