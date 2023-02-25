В десятый пакет санкций Евросоюза против России включили МЧС ДНР

МЧС ДНР включено в десятый пакет санкций Евросоюза; утверждается, что работа ведомства направлена на «подавление украинского сопротивления», следует из опубликованного документа.

ЕС утверждает, что МЧС ДНР якобы добивается «лояльности» населения Донбасса «посредством регистрации, допроса» и «в некоторых случаях» даже «бессрочного содержания под стражей» лиц, которые являются сторонниками киевского режима, передает РИА «Новости».

Напомним, Евросоюз представил десятый пакет санкций против России, в него включены почти 1,5 тыс. физлиц и свыше 200 организаций. В частности, ЕС ввел санкции против журналистов.

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