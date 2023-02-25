 

Сторонник Кремля с подходящей фамилией Соскин обвинил Зеленского в уничтожении семьи и деторождения на Украине

25.02.2023, 22:20, Новости дня
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Украинские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским при поддержке Запада фактически разрушают демографическую систему страны, сообщил Олег Соскин, который 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.

Соскин на своем YouTube-канале раскритиковал решения Зеленского, из-за которых мужчины не могут покидать страну. Он заявил, что, разжигая конфликт на Украине, Киев уничтожает «семью как институт» и деторождение. По совам Соскина, «происходит уничтожение украинской нации, украинского народа».

Также он осудил западные страны, которые поставляют Киеву оружие, чем поддерживают конфликт, угрожающий будущему Украины. Соскин подчеркнул, что демографические данные за 2022 год продемонстрируют результаты такой политики, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2021 года сообщалось, что украинское население сокращалось одним из самых быстрых темпов в мире. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал в феврале 2023 года, что с момента переписи в 2001 году, численность населения Украины сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется. Он указал на решения ряда регионов выйти из состава Украины, а также на активную эмиграцию после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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