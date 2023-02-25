«Вот такое мы с вами застали»

Обзор музыкальных альбомов к годовщине СВО.

Свобода мысли и слова закреплена в статье 29 Конституции РФ и является важнейшим признаком демократического и правового государства. Это на бумаге, а в реальности музыканты, выражающие свои мысли и переживания в песнях, попадают в проскрипционные списки. «Предатели!» — кричат им вслед. Даже не просто кричат, а измысливают пасквили и доносы. В сегодняшний обзор вошли альбомы от артистов, которые так или иначе столкнулись с критикой за свою позицию и цензурой. Кого-то внесли в нежелательные списки, других признали «иноагентами», третьих записали во врагов.

Я откажусь от личных оценок — только слова музыкантов, новости о них и комментарии людей в соцсетях (с соблюдением, увы, требований военной цензуры).

Влади

«АлоэВера»

Света Бень, Галя Чикис

Земфира*

Борис Гребенщиков

ДДТ

«После России»

«Длится февраль». 2022

ВЛАДИ

«ДЛИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 2022 (18+)

Влади: «Ну что, ребята. Вот такое мы с вами застали. Жили, росли, облагораживали себя внутри, окультуривали внешне, а оказалось, что наши жизни (…) [совсем] и не нужны. А нужно Величие. Зачем оно и что с ним делать — да просто, чтоб было».

Новости (соцсети)

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских послушал новый альбом ростовского рэпера Влади (Владислав Лешкевич) «Длится февраль» и пришел в возмущение от записи. Народный избранник направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить на экстремизм материал, выпущенный исполнителем.

«Исполнитель решил урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности. Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну», — пишет депутат от «Единой России» Андрей Альшевских.

Мнение 1: «Альбом — мощь! Влади респект за его творчество! Нужно иметь яйца, чтобы говорить о таком сейчас». Михаил.

Мнение 2: «И Влади туда же… при всём уважении к предыдущему творчеству — это просто шлак, который не то что не буду переслушивать, но даже не дослушал. А если и хотел бы Влади про (…) [спецоперацию] писать, то почему не читал про то — как это может быть, — когда прилеты шесть лет по Донбассу были или когда майдан заварили?» Никита.

Слушать: на Youtube, на Яндекс.Музыка

Стиль: русский рэп

«Сделаем вид». 2022

«АЛОЭВЕРА»

«СДЕЛАЕМ ВИД». 2022 (18+)

Вера Мусаелян: «Этот альбом рождался так долго, четыре года. И эта была моя личная боль. Песни «выдавались» мне скупо, дозированно. Я не могла понять, почему все эти синглы, строчки, черновики, наброски не собираются в цельную картину.

В моих черновиках томились пары строчек, недописанные куплеты, многообещающие припевы. И что самое главное, это было совсем не то, как я привыкла, не о том, о чем я привыкла.

Первая песня, которая вошла в этот альбом, написана в начале 2019 года. Завершающие песни написаны в конце 2022-го. И теперь я увидела всю картину. То, что казалось мне когда-то несвязанным, несовместимым, вдруг превратилось в единую, цельную историю, хронику времени. Мы никогда не писали такого альбома. Единое полотно.

Я буду просить каждого, до кого смогу достучаться, в первый раз послушать этот альбом с первой до последней песни. Не рвите его на отдельные части. Потом у вас еще будет время слушать на репите полюбившиеся.

Найдите 40 минут. И послушайте от и до. Это единая история, это течение времени и чувств. Не лишайте себя этого».

Новости

От редактора. Далее приводилась цитата наших коллег из The Insider, который власти признали «нежелательной организацией». Накануне концерта музыканты получили сообщение от организаторов: «Вот и все, концерт отменен, подробностей нет». Попытки за одну ночь найти новую площадку не удались — ни одна сцена не соглашалась принять музыкантов. В итоге место нашлось, и музыканты смогли сообщить каждому из тех, кто купил билеты, о новом месте проведения концерта.

Мнение 1: «Сделаем вид» — держалась как могла, но тут просто слезы. Какой ужас, боже, как все это страшно!» Варвара.

Мнение 2: «Странно, что вы решили не поддерживать свой народ, когда его убивали задолго до СВО, зато сейчас половина альбома — о жалости к врагам». Александра.

Слушать на Яндекс.Музыка

«Прием!» 2022

СВЕТА БЕНЬ, ГАЛЯ ЧИКИС

«ПРИЕМ!» 2022 (18+)

Света Бень: «Девять песен и одно стихотворение, в которых есть весь спектр эмоций: от безнадежного отчаяния до отчаянной надежды. Не хватает только одной — веселья, к отсутствию которого, кажется, все уже начали привыкать. Но радость есть. Или хотя бы ожидание той самой радости, когда среди зияющей пустоты и кромешной тьмы на твой сигнал откликается кто-то другой. И ты уже не один. А есть уже двое, а может, и намного больше, и они держатся на этой волне, несмотря на шторм и ураган вокруг».

Медиа (Deutche Welle*)

«А если прочитать название альбома («Прием!») и послушать одноименную песню (она альбом закрывает), то становится ясным еще одно его назначение. Это послание тем, кому в сегодняшнем мире тяжело и невыносимо. Это поиск своих и сигнал поддержки. Поиск своих скоро продолжится. В конце января Света Бень и Галя Чикис отправятся на гастроли, по понятным причинам минуя Россию и Беларусь».

Мнение 1: «Мне было так приятно найти случайно ваш альбом и получить большую поддержку через каждую песню! Почувствовала, что меня коснулись, и очень трепетно». Алла.

Мнение 2: «… а когда все закончится (СВО и пр.), что они будут делать и кому они будут нужны?» Антон.

Слушать: на Яндекс.Музыка

Стиль: ПТСР-поп (термин, придуманный Галей Чикис)

«От Луки». 2022

ЗЕМФИРА*

«ОТ ЛУКИ». 2022 (18+)

города горят без остановки

все боятся красной кнопки

темное время

горькое время

забери меня скорей отсюда

я не Кришна и не Будда

спрячемся вместе

спрячемся вместе

в облаках

Новости (телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»)

«Перед воспроизведением песни в эфире радиостанции продолжительность маркировки с указанием ФИО должна составлять не менее 15 секунд. Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — сказал адвокат Сергей Бадамшин. В свою очередь, адвокат Сергей Жорин также рассказал, что аудиопометка должна быть не менее 15 секунд, а если произведение прерывается на рекламу, то после возобновления обязательно снова должна быть аудиопометка с указанием на то, что лицо признано иностранным агентом. Минюст РФ ранее включил в реестр иноагентов исполнителей Земфиру, Монеточку*, Андрея Макаревича*, рэперов Моргенштерна* и Oxxxymiron*.

Мнение 1: «Много символизма в самом, на первый взгляд, простом тексте. В этом вся Земфира Рамазанова. Люблю». Есения.

Мнение 2: «Может, стоит на французском уже и петь!?» Марина.

Слушать: на Яндекс.Музыка

Стиль: русский рок

«Песни бардов». 2022

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

«ПЕСНИ БАРДОВ». 2022 (18+)

Новости (Life**)

«Борис Гребенщиков назвал всех русских фашистами и признался, что собрал для ВСУ 12 млн евро в Берлине».

«Человек, который еще недавно собирал тысячи россиян на своих концертах, теперь собирает немного другую аудиторию в немного других местах. А собранные деньги на его концертах идут на убийство тех, кто еще вчера ходил на его выступления в России», — пишет в телеграм-канале Филипп Масловский. «Как такой скупой человек кому-то вообще отправляет… Кто в это верит?» — комментируют скандал в Сети пользователи.

Борис Гребенщиков: «Про перевод 12 млн евро — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 млн евро, и сама мысль об этом кажется мне смешной».

Мнение 1: «Весьма разочарована… Как недавним творчеством певца, так и его гражданской позиции… Выдохся и измельчал. Наверное, нужно вовремя уйти, чтобы остаться легендой. Ну а кормиться всю свою жизнь за счет тех, кого потом называешь фашистами, собирая деньги на фактическое уничтожение своих же соотечественников… Тут уж нет слов!» Ольга.

Мнение 2: «Я очень благодарен Борису за этот альбом; мне кажется, он очень своевременно его напел. Кто из молодых знает и слышал Окуджаву? А так, может, кого и зацепит… и еще, мне кажется, выбор песен совсем не случаен, он очень актуален нынешнему дню». Геннадий.

Слушать: на Яндекс.Музыка

Стиль: песни под акустическую гитару

«Творчество в пустоте — 2». 2022

ДДТ

«ТВОРЧЕСТВО В ПУСТОТЕ — 2». 2022 (18+)

«Здравствуйте, дорогие!

Представляем вашему вниманию альбом «Творчество в пустоте — 2».

В него вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть нашей большой работы над новой программой «Эволюция». Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет.

Всем добра и мира.

С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ».

Новости (телеграм-канал «Можем объяснить»)

«Для меня есть один суд — Божий! Остальное все рок’н’ролл!» Юрий Шевчук не признает решение оштрафовавшего его суда, об этом музыкант пояснил каналу «Можем объяснить».

Оштрафованный на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил лидер «ДДТ» Юрий Шевчук прокомментировал решение суда по делу, известному по фразе «Родина — это не жопа президента», которую Шевчук произнес на концерте 18 мая. Суд счел его высказывания дискредитацией Вооруженных Сил.

Судья Советского суда Уфы Юлия Егорова постеснялась полностью процитировать эти слова в своем решении и обтекаемо описала их «высказывал негативные выражения в адрес президента».

Мнение 1: «Юрий Шевчук — Человечище с огромной буквы, имеющий честь и достоинство, не продавший свою совесть». Яко.

Мнение 2: «Подростком я тоже слушал, нравилось. Потом приелся. Уважал его за поддержку русских солдат в Чечне. А потом он стал все чаще появляться на «Эхе Москвы» и уже заметно заплетающимся языком нести благостную чушь, которую пригревшие его либералы интерпретировали по-своему, а он лишь улыбался. Ну уж про его предательскую позицию по СВО я и говорить не буду. Так за что его уважать?» Сергей.

Слушать: на Яндекс.Музыка

Стиль: русский рок

After Russia. 2023

«ПОСЛЕ РОССИИ»

AFTER RUSSIA. 2023 (18+)

Описание альбома из соцсетей

«13 января 2023 года вышел альбом песен «После России» / After Russia. Дата выхода выбрана не случайно. Сборник вышел к 100-летию первой эмиграции из России.

Название альбома является отсылкой к одноименному сборнику стихотворений Марины Цветаевой, который был издан в Париже в 1928 году.

Песни написаны на стихотворения поэтов, которые находились в эмиграции осенью и зимой 1922–1923 годов».

Военно-исторический новостной портал «Военное обозрение»:

«Поводом в очередной раз вспомнить добрым словом отъехавших из РФ стал музыкальный сборник с характерным названием After Russia («После России») — к 100-летию первой эмиграции в России». Наряду с вполне известными исполнителями наподобие «Ногу свело!», Tequilajazzz, Noize MC (Иван Алексеев — иноагент в РФ), Монеточки (певица Елизавета Гырдымова, признана иноагентом), пацифистов-людоедов «Порнофильмы» и прочей нечисти присутствуют и малоизвестные персонажи — некие «Королева Попова», Наум Блик и Хмыров. На музыку положили стихи поэтов, покинувших Россию, — Алексея Эйслера, Владимира Набокова, Георгия Иванова и прочих. Авторам сборника показалось справедливо поставить себя на одну полку с поэтами Серебряного века. Только вот перепевать старые произведения и представлять из себя хотя бы минимальную культурную ценность — вещи совершенно не одинаковые».

Мнение 1: «А почему тогда страна РФ указана?! Пишите ту, «свою». Александр.

Мнение 2: «Человек начинается с горя. Никто не хотел такой участи. Ни 100 лет назад, ни сегодня. Отличные стихи и достойные исполнители». Женя.

Слушать: на Яндекс.Музыка

Подготовил Алексей Душутин

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».** Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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