 

Мнение: Голосование в ООН по Украине, американские оккупанты на Кубе и американские оккупанты в Сирии

25.02.2023, 21:50, Разное
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1. Комментарий Виктора Мараховского по поводу результатов недавнего голосования на Генеральной Ассамблее ООН по Украине (ссылка):
 
Я тут примерно прикинул, ув. друзья, цифры пресловутого голосования в Гаоон, которое якобы всемерно осуждает нашу ув. страну. Мир плюс-минус ровно напополам: 4 миллиарда ув. землян “против”, “воздержались” и “не участвовали”. Из них пять (из девяти) ядерных держав.

Это считая вместе с нагнутыми на голосование “за”, но не участвующими в санкциях, вместе с могучими тихоокеанскими атоллами, вместе с очень добровольной Сербией и вместе с Афганистаном, от которого сидит представитель несуществующего правительства.

2. По поводу оккупации территорий соседних стран. Не Израилем единым (ссылка):
 
Куба потребовала от США закрыть печально известную базу в Гуантанамо, которую американские власти используют как секретную тюрьму для международных террористов. Об этом в день 120-летия с открытия базы заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что 120 лет назад США оккупировали более 117 квадратных километров территории Кубы против воли граждан. «Это насильственная узурпация, которой, как требует Куба, должен быть положен конец», — заявил Паррилья. Свой пост он сопроводил хештегом DevuelvanGuantánamoYa («Верните Гуантанамо немедленно»).

Со схожим заявлением выступил и президент страны Мигель Диас-Канель. Глава государства обвинил США в «краже кубинского суверенитета» и назвал саму базу в Гуантанамо «кинжалом, воткнутым в бок Кубы, который также ранит другие страны», отметив, что база используется в качестве незаконной тюрьмы.

3. Американцы оккупируют не только Кубу. Есть и другие страны, куда звёздно-полосатых «защитников свободы и демократии» совершенно не звали, и где им запрещают находиться даже законы самих США (ссылка):

На текущий момент в Сирии располагаются под тысячу американских солдат. Они в том числе контролируют нефтяные месторождения на севере страны. При этом Конгресс за все годы участия США в сирийском конфликте ни разу не согласовывал отправку туда американских войск.

Источник: Место для дискуссий


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