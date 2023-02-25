Мнение: Письмо: “Осталась недосказанность”

Здесь автор описывает ссору с партнером, и кажется, что причина этой ссоры – в неумении посмотреть на эту ситуацию глазами партнера.

Когда мы говорим, что лаз в голову – это плохо, но при этом надо уметь смотреть на ситуацию глазами партнера, у многих – когнитивный диссонанс.

Они путают эмпатию и лаз в голову.

Но лаз в голову возникает от слияния границ, а эмпатия возникает от разделения границ.

Давайте на примере этого письма попробуем разобраться.

cheshir15

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Мне 25 лет, работаю на стройке специалистом по решениям коллизий в другой стране на вахте, только летом отпуск домой в Россию.

Д. казах, ему почти 25, работает тоже тут монтажником в другой фирме, руководит бригадой из местных специалистов. Он здесь почти полгода, я 4 месяца, а вместе мы два месяца. Познакомились здесь.

Это лучшие мои отношения которые были, но про будущее Д. не говорит и не планирует, поэтому я особо не рассчитываю. Мне это немного странно, потому что я вижу его серьезное отношение в мою сторону. Пытаюсь быть здесь и сейчас, как он говорит, и просто получать опыт в отношениях, а потом посмотрим что и как будет. Тем более мы разных национальностей, разной веры, поэтому вообще сложно что-то предполагать вперед.

Д. должен был 21 февраля поехать домой на межвахту, на полтора-два месяца. Мы оба расстроились, так как хотели, чтобы ему продлили тут вахту. Потом была возможность остаться, он сказал, что уже настроился увидеть друзей и близких, поэтому не хочется все менять.

Это было в январе, мы уже настроились на недолгий разрыв. Он меня переодически спрашивает, дождусь ли я его. Наверно ему страшно, потому что тут много мужчин и мало женщин. Девушкам тут отдают много внимания, в том числе и мне.

(“Наверное ему страшно” – это лаз в голову, а не эмпатия. Кто объяснит, почему?)

И до Д. я встречалась с другим парнем, но с ним отношения не заладились, и я встретила Д. Мне пришлось выбирать: к Д. была сильная тяга, а с М., возможно, будущее: мы из одного города, чуть ли не из соседних домов, он инженер-проектировщик и проводит тут авторский надзор. Но мне не нравилось его отношение ко мне. Да и изначально я не очень хотела быть с ним, он мне не очень нравился, так еще странно себя вел, что у меня не было ощущения, что мы в отношениях.

(Автор пишет, что с М. у нее было будущее, но отношение его не нравилось и отношений как таковых не было. Вот здесь у нее лаз в чужую голову сталкивается с попыткой эмпатии, когда она описывает странности отношений. Кто видит это столкновение?)

Я переспала с Д., когда думала, что М. мне больше не напишет после ссоры, а он мне написал, и я еще неделю с ним пробыла, но спала скрытно с Д., а не с ним. И рассталась, потому что чувствовала, как это ужасно выглядит по отношению к обоим.

И вот, я думаю, что Д. этот небольшой период будет всегда вспоминать. Как я скрытно приходила к нему. И вероятно, не дает покоя оставлять меня здесь без присмотра. Ко мне есть недоверие.

(Лаз в голову Д. и колпачок на нем, а еще репейник из-за лаза. Опишите эту конструкцию)

Я же в свою очередь тоже боюсь. Боюсь, что он уедет и не вернётся, или уедет и там кого может встретит. Сейчас не представляю свою жизнь без него.

Так вот, здесь с 21 по 25 число у меня выходные появились из-за наших и местных праздников. Мне коллега предложил поехать с ним и еще семейной парой с детьми к океану. Я подумала, что не хочу тут 5 дней провести в одиночестве, без Д. Написала ему, он сказал да, что тут тебе делать, езжай, конечно.

Накануне согласования поездки Д. сообщили, что его рейс переносится на 28 число. Получается, что я уеду, а он тут будет работать, и я вернусь – он уезжает.

Я чисто случайно решила его еще раз уточнить, что я уеду. Ну как случайно, я подумала, что будет странно, если я поеду со своим коллегой и еще одной парой отдыхать, а своего парня оставлю здесь. Он примерно тоже самое мне и сказал, что типа давай ты не поедешь. Попросил не ехать. И сказал, что мы с ним обязательно еще куда-нибудь съездим, что поездка будет, не переживай, я обязательно вернусь после межвахты, но не езжай с ними.

На след день он предложил поехать в эти праздники в столицу данной страны, что он возьмет для этого административные, но в итоге его не отпустили.

Сейчас все мои коллеги разъехались отдыхать, у него нет выходных, он работает, и его снова перенесли рейс на 15 марта.

Я сижу одна дома.

На 21 число я пообещала подруге, что мы вечером поиграем в плойку, она очень хотела. Что возьмем у знакомого, и дома у меня и Д. поиграем. За час до намеченой встречи подруга, как оказалось, ничего не забрала, и стала предлагать у этого знакомого и поиграть, чтобы ничего не таскать туда сюда и не настраивать. Время уже близилось к 8. Этот знакомый и Д. в 8 заканчивают работу.

Я ей пишу, а нормально ли знакомому будет, и могу ли я пойти с Д., потому что он меня не отпустит к неизвестному для него парню домой.

(Вот начало конфликта. Она думает, что проявила эмпатию и позаботилась о чувствах Д. Но посмотрите каким образом. Она решила, что он не отпустит ее к незнакомцу домой, но с готовностью пойдет к этому незнакомцу сам. Откуда такое странное предположение? Будь у нее эмпатия, она бы не решала за Д, спросила бы его сначала. А если бы эмпатия была лучше, она бы сразу поняла, что Д. вряд ли захочется. Эмпатия, когда вы рассматриваете другого человека отдельно от себя, видите его собственные интересы. И вот в походе к незнакомцу нет никаких интересов Д, наоборот есть только напряг для него. Однако автор до самого конца истории так и не поймет этого. Причина – ее представление, что ее удовольствие – приоритет для Д. и мешает ему только ревность)

Она на счет нас договорилась.

Я ему пишу: В общем, она договорилась, что мы у этого О. поиграем, чтобы не таскаться и не настраивать. Ты пойдешь с нами?

Д. Голосовое: нифига вы решили!? А меня спросить не судьба? Что я на счет этого думаю?

Второе аудио:

Дома сиди. Потом я принесу соньку. Поиграешь со мной.

Я:

Проблема не в том, что я хочу поиграть.

Ну вот я и спрашиваю.

До этого у К. пыталась понять, че вообще она придумала.

Проблема в том, что К. хочет поиграть.

А я ее все время во всем опрокидываю, кидаю.

(Видите, она поясняет Глупыше, что он не верно понял ее желание. Не в приставку она хочет поиграть, а провести время с подругой. Сейчас он поймет и они втроем весело отправятся в гости)

Аудио Д.:

Ну вот, в чем проблема? Пусть К. тогда сама и идет, и играется.

Я:

Она одна не пойдет

На это же сообщение он отвечает:

Вообще пох)

Пусть не идет

Я:

Ну я уже тоже настроилась поиграть.

В чем проблема?

(Опять Глупыша не понимает, что ей хочется поиграть с подругой. Видите, как много лишних объяснений из-за того, что автор не хочет услышать партнера: он не хочет в гости к незнакомцу и не хочет, чтобы его девушка туда шла. Простая вроде мысль, но невероятно сложная для понимания автора из-за ее слияния)

Он аудио:

Поиграешь потом. Тебе че, делать нечего? По чужим хатам бегать, в соньку играть. Нормально это вообще, нет?

Я:

Мы с О. обе хорошо общаемся.

И я предлагаю пойти вдвоем.

Чтобы ты тоже пошел.

Познакомишься с ним.

Поймёшь, что все ок.

Он аудио:

Херней не страдай. Никуда я не пойду. И ты не пойдешь никуда. Нужна сонька? Хочешь поиграть? Я принесу. Замучу. Посидим дома, поиграем. Раз у тебя такое желание бешеное.

Тут Я кидаю совсем не осторожную фразу, но я уже разозлилась, потому что я спокойно пишу, а он мне с эмоциями аудио присылает:

То есть мне все выходные дома сидеть?

Окей

Он аудио:

А ты хочешь так, по хатам ходить? Можешь вообще даже домой не приходить. Ты че бл* уперлась еб*ть?

(Здесь конфликт вошел в острую фазу. Она заявляет, что он ее подавляет, не дает ей свободы. Он дает понять, что если свобода ей нужна, чтобы ходить в гости к мужчинам, то им надо расставаться. Кто прав? И на что нужно ориентироваться, чтобы понять, чей косяк в конфликте?)

Второе аудио:

Бл*, вы уже договорились, я уже телевизор взял, принёс. В чем проблема? Перенесете.

Третье:

Ваша сонька не тонну весит. И устанавливать ее 2 минуты делов.

(Здесь, посмотрите, он компенсирует частично свой нажим. Уговаривает ее, объясняет, что лучше играть дома)

Я:

Почему ты не хочешь пойти вместе?

Он аудио:

Встречный вопрос: почему бы вам не взять и у нас не проиграть?

Как вы изначально хотели.

Я:

Так ты ответь на мой.

Я представляла себе это все изначально иначе.

А оказалось, что это сейчас надо будет всем туда сюда ходить, забирать, подключать, и все такое.

Чем просто часик два поиграть и разойтись.

И всем комфортно.

Ничего относить не надо.

Я не понимаю, почему ты так завелся. Учитывая, что я предлагаю пойти вместе.

Через 5 минут он пришел домой. И мы продолжили.

Что опять я типа по хатам собралась ходить. Я ему говорю, ты что думаешь, что я шкура какая-то, хочу по хатам ходить, почему ты все время так говоришь (месяц назад я хотела со знакомыми поиграть в настолки, но отказалась, потому что там одни парни, а Д. про это тоже отзывался, что хочу по хатам пойти).

Выяснилось, что зачем мы за него договаривались, что он к какому-то пацану пойдет знакомиться. Д. этого не надо, у него и так хватает знакомых, и моих ему тоже достаточно. И типа если я их познакомлю, то что, я потом без него буду спокойно к тому парню ходить домой?

(В общем-то он ей все подробно объяснил, в чем она виновата. В том, что договорилась за него без него и в том, что решила пойти в гости к незнакомому ему мужчине, будучи в отношениях с ним и не имея уважительной причины, то есть не по работе, а ради досуга)

Тут я опешила, но не знаю. Этот парень, тоже коллега, в курилке общаемся по-доброму. Я бы не прочь ходить к таким знакомым просто пообщаться, чай попить. Тем более не одна иду, а с подругой. Но наверно да, это не правильно.

В общем, я дошла до слез. Что он меня за шлюху какую-то сейчас воспринимает, и такого поворота от первого своего сообщения, я вообще не ожидала.

(Здесь он прав во всем, кроме одного. И она признала, что он в основном прав, но не может понять, в чем не прав и поэтому просто плачет. А не прав он только в том, что заявляя свои права на серьезные отношения, не говорит ничего однозначного про их будущее. И вот здесь, чувствуй она границы лучше, она бы воспользовалась вектором его косяка, чтобы спросить его: насколько у них все серьезно. Просто так спрашивать мужчину, который ничего не предлагает, может быть щипцами. А вот спросить в ответ на его ультиматумы по поводу “чужих хат” – полностью в границах и даже крючок. Понятно почему?)

Потом мы помолчали, я сказала, что пойду просто с К. прогуляюсь по городку. Мне не хотелось с ним находиться дома, хотелось отдышаться.

К. писала, что скажи, что к ней пойдем, а пойдем у О. поиграем. Но я отказалась, не хочу врать. Да и без Д. не хочу идти.

И пока я договоривалась с К., после моей фразы про прогулку, он, чуть повременив, сказал:

Пока гуляете, не загляните случайно к кому-нибудь на хату.

Я подняла на него глаза, и он смотрел в мои. Я не знаю, что хотела или могла сделать или сказать, меня это очень обидело. Я вернула глаза в телефон, потому что решила, что не хочу продолжать ссору, и слезы накатывались. Я ответила К. и вышла с балкона в комнату одеваться. Он сразу почти вышел за мной.

(Здесь момент, когда от его вектора косяка и ее реакции в границах сейчас подрастет ее СЗ. Опишите, как и почему это будет)

Я одевалась к нему спиной. Он подошел, потихоньку начал гладить, приобнял сзади, я не могла сопротивляться, немного отстранялась.

Он попросил прощения, обнял сильнее.

(Ну и он тут же компенсировал свой вектор косяка, как вы видите)

Ну я такая да, поцеловала, когда он потянулся, но внутренне все равно была в напряге. Когда оделась, он сказал, что погуляйте полчаса и приходите, будет плойка. Я немного обрадовалась, что он все-таки что-то придумал, но осадок все равно оставался. Погуляла с К., он ушел до нашего прихода, мы его по пути встретили на улице, и я уже улыбалась, и сама уже вприпрыжку его поцеловала.

Но один джостик не работал, в общем, настройка оказалась не «2 минуты делов», но К. была довольна даже, поиграв против компьютера.

И он пришел после ее ухода, мы остаток вечера хорошо провели, но сегодня я встала и меня как будто беспокойство держит.

Его фраза, что я могу не возвращаться, меня зацепила. Мне тогда стало страшно, когда я услышала это аудио. И мне сейчас как-то странно и непонятно. Может я должна была на нее что-то ответить. Или что-то сделать. Может мне надо было собрать вещи и уйти к себе уже домой. Может я тут слилась. Ну и вообще, ощущение, что я теперь все время должна сидеть дома. Сегодня второй выходной, я сижу в квартире одна. Знакомых нет, с кем можно было бы провести время, а с Д. получается, что если бы были, то не факт, что можно было бы куда пойти.

(Смотрите, друзья, какой важный момент. Она сейчас может спросить его, насколько у них все серьезно. Она может сказать, что любит его и хотела бы быть с ним. Если он на это не даст ей правильного ответа, не обещает быть вместе и не скажет о своем серьезном чувстве, поле перейдет на ее сторону. Но все будет совсем иначе, если она начнет свою речь с обвинения и скажет ему, что не хочет сидеть дома как дура просто так и ей нужны гарантии, что у них все серьезно. Это будет ее вектор косяка или даже косяк и он может обидеться и предложить ей свободу. Это будет пика и поле на его стороне. Насколько хорошо вы понимаете такие нюансы и можете ли объяснить, почему при такой небольшой вроде бы разнице настолько разный эффект? И что такое “поле перейдет на сторону того-то”? Как вы это понимаете?)

Но так я и сама дома могу себя развлечь, но после этой ссоры странно себя ощущаю, и не могу понять почему.

Как будто между нами осталась недосказанность.

Хотя в обед Д. приходил домой. Он ласков и нежен. А я как будто скована. И думаю, он тоже это почувствовал.

И до прихода писал мне, грущу ли я. Я спросила почему, а он ответил, что типа сижу дома, а не у океана. Я ответила, что не грущу. И по этому поводу я точно не грущу. Но это странное состояние не дает покоя.

Эволюция, прошу Вас, помогите разобраться с этой ссорой.