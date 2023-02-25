Не только модно, но и красиво: почему из всех трендов 2023 года прямые брови – лучший выбор (и как их сделать)

Прямые брови стали одним из трендов 2023 года. Это не только модно, но и красиво. Такая форма подчеркивает глаза и создает смелый образ. Она обладает омолаживающим эффектом, так как визуально подтягивает лицо. В статье мы расскажем, почему прямые брови – лучший выбор и как их сделать.

Что такое прямые брови

Прямые брови имеют плоскую верхнюю часть. Это сводит к минимуму их выпуклость и приподнятость. Они часто имеют короткий внешний кончик или не загибаются вниз.

Если вам нравится такая форма бровей, то необходимо заранее продумать линию и длину внешних кончиков. Они могут быть заостренными, округлыми или тонкими. Если у вас от природы изогнутые кончики, то стилисту придется их выровнять.

Стилист удаляет лишние волоски у основания и в изогнутых частях брови. Это позволяет создать прямую форму, которая выглядит естественно. При необходимости мастер добавляет волоски, чтобы заполнить ими пустоты.

Кому идет эта форма

Прямые брови во многих случаях помогают сбалансировать черты лица. Но они идут не каждой женщине. Такие брови подходят к следующим формам лица:

Квадратной. На такой форме лица прямые брови смотрятся отлично. Густая линия без дуги делает овал более мягким. Овальной. Этот тип лица сочетается с любой формой бровей, в том числе и с прямой. Сердцевидной. Если у вас сердцевидная форма лица, то брови не должны быть совсем прямыми. Попробуйте линию в виде легкой дуги. Она смягчит подбородок и отвлечет внимание от лба.

Прямая форма бровей не подходит женщинам с мелкими или грубыми чертами лица, а также с узкими глазами и пухлыми щеками. Она будет усугублять эти особенности внешности и утяжелять взгляд.

Стилизация и коррекция

Вы можете стилизовать прямые брови под желаемый образ. На приеме у стилиста расскажите, какую линию вы хотели бы получить. Также следует указать длину бровей.

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Если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело более широким, попросите мастера сделать кончики бровей короткими. Если же вы хотите визуально вытянуть овал, то выбирайте длинную линию.

Создание прямых бровей и поддержание их формы – непростая работа. Ее необходимо доверять специалисту. Если вы займетесь коррекцией бровей самостоятельно, то велика вероятность ошибки.

Как создать прямые брови с помощью макияжа

Если вы пока еще не готовы на коррекцию бровей, то попробуйте создать прямую форму с помощью макияжа. Это поможет понять, насколько вам подходит этот стиль.

Чтобы создать прямые брови, придерживайтесь следующей инструкции:

Зачешите волоски на бровях вниз. Используйте карандаш для бровей. Проведите им прямую линию от нижнего внутреннего угла брови к нижнему внешнему углу. Теперь зачешите волоски вверх. Нарисуйте еще одну прямую линию, соединяющую край брови с самой высокой точкой дуги. У вас должны получиться контуры, похожие на знаки “<” и “>”. Их открытые части должны быть обращены к носу. Заполните любые пробелы или светлые участки карандашом для бровей. В заключение заполните оставшееся пространство между прямыми линиями.

Чтобы брови выглядели естественно, используйте светлый карандаш, особенно для заполнения внутренних участков. Избегайте чрезмерно насыщенных оттенков, чтобы не подчеркивать надбровную дугу.

Ваша линия бровей необязательно должна быть идеально прямой. Вы можете создать легкую дугу и получить идеальный образ. Попробуйте поэкспериментировать с разными формами прямых бровей. Это поможет вам подобрать оптимальный вариант, который подходит к вашему типу лица.

Заключение

Прямые брови выглядят привлекательно. Они кажутся четкими и густыми. Такая форма позволяет тратить меньше времени и средств на макияж. Если вы хотите выглядеть моложе и подчеркнуть черты лица, то эта трендовая форма бровей идеально подходит для вас.