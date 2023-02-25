МИД РФ: Запад сорвал принятие решений G20 из-за формулировок по Украине

Запал путем абсурдных трактовок ситуации в Украине сорвал принятие коллективных решений на встрече министров финансов и глав ЦБ G20, заявили в МИД России.

В российском МИД выразили сожаление, что западные страны продолжают использовать антироссийсийскую риторику и дестабилизировать G20, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что открытым шантажом и диктатом, вбросом абсурдных трактовок ситуации в Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений. В итоге полностью одобренный текст документа стал заложником агрессивной линии Запада.

В связи с этим Россия призывает западные страны строить равные отношения с новыми центрами силы на международной арене и отказаться от своего деструктивного курса как можно скорее.

Ранее Индия опубликовала итоговый документ встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, в нем отмечается различие взглядов участников на ситуацию на Украине.

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