Евросоюз внес в десятый санкционный пакет против России Минобороны и Службу внешней разведки.

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций, в том числе в списке значатся глава СПЧ Валерий Фадеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также Минобороны и Служба внешней разведки.

Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении более 120 физлиц и организаций, всего под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций, передает РИА «Новости». Также в список попали Минобороны и Служба внешней разведки.

В заявлении ЕС указано, что попавшим под санкции фигурантов заморозят активы, компаниям и гражданам Евросоюза запрещено им предоставлять финподдердку, кроме того, дополнительно наложен запрет на поездки в ЕС и передвигаться через Евросоюз транзитом.

Сообщается, что Евросоюз внес в санкционный список руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главу СПЧ Валерия Фадеева. Согласно документу ЕС, Примаков поддерживал и реализовывал политику по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Фадеева в список внесли из-за «распространения российской дезинформации и пропаганды о войне», передает ТАСС.

Также в списке значится хирург Леонид Рошаль, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и еще 82 физических лица РФ за «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.

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