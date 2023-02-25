 

ЕС включил в санкционный список главреда Regnum Ахмедову и военкора Коца

25.02.2023, 20:56, Новости дня
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В новый список санкций ЕС включены главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц, а также медиагруппа «Россия сегодня», замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов.

В документе ЕС отмечается, что Ахмедова и Коц попали под санкции за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, передает РИА «Новости».

Также под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит Sputnik, которая, согласно документу ЕС, «связана с правительством  и распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины». Кроме того, «Россия сегодня» «распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ за продовольственный кризис в Африке». В списке ЕС также значатся RT и Sputnik на арабском языке, которые до недавнего времени оставались доступными на территории ЕС.

Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список главреда телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александра Акопова. В ЕС считают, что СМИ, которыми руководят эти медиаменеджеры, распространяют «дезинформацию и пропаганду» о конфликте на Украине, передает ТАСС. 

Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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