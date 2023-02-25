 

Россиянам запрещено управлять стратегическими компаниями на территории ЕС

25.02.2023, 20:40, Разное
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В рамках 10-го пакета санкций Европейский союз запретил российским гражданам занимать высокие посты в стратегических предприятиях стран ЕС.В документе говорится, что сегодняшнее решение ограничивает возможность российских граждан входить в руководящие органы критически важных инфраструктурных организаций и предприятий ЕС.

Российское влияние может представлять угрозу и ставить под угрозу предоставление основных услуг для европейских граждан. Эта мера ограничит участие российских граждан в управлении энергетическими предприятиями, особенно нефтяными, газовыми и электроэнергетическими. Она также распространяется на транспортные компании, которые занимаются железнодорожными, судоходными и другими видами перевозок.


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