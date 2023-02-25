Делают ноги подтянутыми и красивыми: комфортные каблуки на все случаи жизни

Каблуки могут придать образу шика и гламура, сделать ноги зрительно стройнее и красивее. И даже если вы любите долгие прогулки или активный отдых, это не повод отказываться от каблуков. Есть очень удобные модели, в которых вы будете комфортно чувствовать себя в любой ситуации. Вот самые популярные из них.

Каблуки котенка

Эта модель каблуков была на пике популярности в 60-е, но вы же в курсе, что модные тенденции часто цикличны? Они возвращаются, так что, теперь можете смело носить каблуки котенка снова. Они не слишком высокие, но очень изящные, удобные и способны зрительно сделать вас выше.

Помимо милого внешнего вида, эти каблуки, по мнению модных экспертов, гораздо удобнее носить с разными брюками. Например, они пойдут под джинсы, под деловые костюмные брюки или любые другие штаны. Такая обувь на каблуке универсальна, и смотрится уместно и на обычной прогулке, и в офисе.

Сабо на каблуке

Очень важно, чтобы при ходьбе пальцы ног были свободны. Высокие каблуки в этом плане не слишком удобны, они могут сдавливать стопу. Если вы любите комфорт или вам предстоит долгая пешая прогулка, выбирайте сабо.

Они прекрасно смотрятся и придают повседневный вид любому луку. При этом пальцы ног не будут содержаться в тесноте. Попробуйте, и убедитесь в этом сами.

Мокасины

Лоферы из моды не выйдут никогда. Они доступны в различных дизайнах, их можно легко адаптировать к любому стилю. Если вам предстоит деловая встреча, наденьте мокасины с деловым брючным костюмом.

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Если намечается пикник с друзьями — это тоже будет лучшим вариантом для вас. Их можно носить с юбками, джинсами, платьями. Вам будет одинаково комфортно, и выглядеть вы будете на все сто.

Босоножки на блочном каблуке

Благодаря удобству блочного каблука и разнообразию его дизайнов, этот тип обуви даст вам возможность красиво выглядеть везде. Надет ли на вас вечерний наряд или официальный костюм, выбирайте блочный каблук.

Особенно такой выбор подойдет тем женщинам, у которых есть боли в ахилловом сухожилии. Такой каблук правильно распределяет нагрузку по ноге и ходить в нем становится гораздо удобнее.

Туфли от Мэри Джейн

Наверняка вы знаете, что это за туфли. Они были одно время очень популярны, но теперь их слава незаслуженно забыта. Эта обувь от Мэри Джейн подойдет тем, кто в первую очередь ценит комфорт при ходьбе. В течение долгих десятилетий такие каблуки украшают образы миллионов женщин, и они не зря выбирают их. Благодаря небольшой высоте, широкому каблуку они помогают вам без устали ходить весь день.