Подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине, жители города засыпали цветами

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25.02.2023, 19:35, Новости дня
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Участники митинга в Германии против поставок оружия Украине засыпали цветами подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине.

В Берлине проходит многотысячный митинг против поставок оружия Киеву, эскалации конфликта и за мирные переговоры. Демонстранты вышли с плакатами «Это не наша война», «Германское оружие вновь убивает русских и украинцев», «За мир без немецких танков», передает RT.

Cторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине, чтобы помешать проведению акции, но немцы возложили к нему тысячи роз в память о погибших в конфликте. Блогеры отреагировали на акцию в Германии и поступок жителей Берлина.

«Как-то неудобно вышло с нашим танком выставленным перед российским посольством в Берлине. Это называется «банкет вышел из под контроля», – написал в Telegram-канале Русский тарантасъ.

«Украинцы выставили напротив посольства РФ в Берлине наш танк подбитый. Люди стали возлагать цветы. Теперь он весь в цветах. Слава России! Вечная память нашим  павшим воинам!», – написала Анастасия Кошеварова.

Ранее участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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