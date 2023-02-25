 

Российские силы взяли под контроль поселок Ягодное на севере Артемовска

25.02.2023, 19:35, Новости дня
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Населенный пункт Ягодное на севере Артемовска взят под контроль российскими силами, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Артемовска, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Между тем, источник сообщил, что в подконтрольной Киеву части Артемовска противник взорвал дамбу, чтобы затруднить продвижение российских сил, передает РИА «Новости».

Ранее командир взвода заявил, что российским отрядам осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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