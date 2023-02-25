 

В США пассажиров сошедшего с рельсов поезда заставили оплатить ремонт путей

25.02.2023, 19:33, Разное
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Суд Иствуда, штат Кентукки, признал виновными в крушении поезда, следовавшего из Луисвилла в Цинциннати, всех его пассажиров. 18 января 2023 года железнодорожный состав сошёл с рельсов. В результате более 50 человек из 235 получили травмы, все вагоны поезда признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации. Кроме того, значительные повреждения получили пути.

Для установления виновных в аварии следователи приняли решение взвесить всех пассажиров и выяснили, что их масса тела в сумме превышала среднестатистический на 5 тонн. Это, по мнению представителей владельца состава – компании Cargo Railways, привело к повышенному давлению на железнодорожное полотно, повлекшее его деформацию. 

Поскольку суд не смог установить степень вины каждого пассажира, им надлежит выплатить в сумме 5 млн долларов, что составит 21 276 долларов на человека. На эти деньги будет отремонтировано железнодорожное полотно. Также нарушителей внесут в чёрный список пользователей железнодорожного транспорта – им не будут продавать билеты в течение ближайших пяти лет с возможностью пролонгации санкций. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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