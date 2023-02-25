Полковник Макгрегор – экономика США сокращается, в НАТО раскол — что бы ни сделала администрация Байдена, всё оборачивается катастрофой

Высокомерие лежит в основе многих проблем современных США, считает телеведущий Такер Карлсон. Оно привело к тому, что Североатлантический альянс оказался расколот, доллар и европейские экономики утрачивают позиции, а РФ укрепляет военную мощь в невиданных масштабах, подтвердил мысль ведущего в эфире Fox News гость шоу отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Каждый провал они воспринимают как доказательство своих талантов, которые крайне необходимы. Что же это? Это называется высокомерием. Высокомерие — это заблуждение, которое заставляет людей ошибочно считать себя Богом. Они воображают, что обладают силой, мудростью и даром предвидения, которых на самом деле у них нет, как и ни у кого из людей. Высокомерие — это разновидность психологических расстройств. Эти люди нездоровы, они сумасшедшие. И нет ничего более опасного. Высокомерие нанесло больше вреда, чем полиомиелит, и унесло больше жизней, чем оспа. И у нас, кажется, началась новая эпидемия. Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке, он многое знает о высокомерии. Он с нами в эфире. Итак, не будем отдельно выделять Тома Николса — он лишь один из многих людей, страдающих этим недугом. Не кажутся ли вам заявления о том, что наша цель состоит в сокрушении войск Путина — российской армии, численность которой превышает миллион человек, — и затем в выстраивании лучшего мира, слишком амбициозными?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Не особо, учитывая нынешнюю стратегию Вашингтона под управлением президента Байдена! Зачем участвовать только в одной войне, когда можно одновременно вести сразу две? Против двух самых могущественных стран мира. Всё, к чему бы ни прикоснулась администрация Байдена до настоящего момента, оборачивалось катастрофой. В мире происходит отказ от доллара, европейские экономики не растут. А российская растёт, и растёт быстрее европейских! Мы же срочно продаём доллары и казначейские облигации ниже объективной стоимости. В прошлом году дефицит бюджета РФ составил 2,3 процента ВВП. А американский дефицит бюджета — 5,4 процента ВВП. ВСУ испытывают нехватку личного состава, они калечат мальчишек, стариков и женщин в рядах армии. Украинские вооружённые силы напряжены до предела. Без военнослужащих НАТО, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся.

Посмотрим на альянс — в НАТО глубокий раскол: Турция готова выйти из числа стран-членов. С каждой неделей она всё сильнее сближаются со среднеазиатскими странами, Китаем, Россией и другими государствами. Германия нуждается в ресурсах, чтобы поддерживать работоспособность своей научно-производственной базы. ФРГ не останется в НАТО, если этот конфликт будет продолжаться неопределённо долго. Наконец, о самой России: нашим самым важным достижением стало то, что мы позволили Путину нарастить самый крупный и мощный за последние 30 лет военный потенциал. И в качественном отношении превосходящий советский вариант 1980-х годов. Пока мы с вами беседуем, русские производят крупнейший запас артиллерийских боеприпасов, ракет, снарядов и дронов со времён Второй мировой, скажем честно. И они вот-вот бросят всё это на Украину, чтобы завершить начатое год назад.

Мне грустно, когда я слышу, как хорошие люди в нашей стране — а их достаточно много — поддерживают Зеленского, будто он какой-то спортивный герой. Они понятия не имеют о том, что стоит на кону в этой массовой глобальной реструктуризации, потому что у них нет возможности узнать об этом. Ведь они не смотрят вас и тех немногих, кто говорит правду. Я ценю, что вы присоединились к нам сегодня, спасибо вам!

Дата выхода в эфир 24 февраля 2023 года.