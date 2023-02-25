ЕС вводит санкции против российских банков

Согласно заявлению компании Saturdays, Совет Европейского союза ввел санкции против трех российских банков. В документе не указано, о каких именно банках идет речь.

Совет ЕС заявил, что три российских банка были добавлены в список “замораживания активов”. Хотя персональные санкционные списки еще не обнародованы, они будут обнародованы после публикации в официальном журнале Европейского союза. Ограничения могут коснуться еще трех банков, как сообщалось ранее: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк.

Европейский Союз одобрил 9 пакетов санкций в отношении РФ с февраля 2022 года. Они включают торговые и финансовые ограничения, а также индивидуальные. В настоящее время санкции ЕС в отношении РФ распространяются на 1 386 человек и 171 организацию. Российская Федерация неоднократно заявляла, что сможет справиться с санкционным давлением, которое было введено против РФ Западом несколько лет назад и только усиливается. Москва отметила, что Запад не настолько смел, чтобы признать несоблюдение Россией своих санкций. Запад неоднократно заявлял, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгосрочная стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России. Однако санкции наносят серьезный удар по мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей более несчастными.