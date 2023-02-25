 

Мнение: План Медведева?

25.02.2023, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прочитал размышления секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева о будущем Украины и мира.

Перечитал. Еще раз перечитал. Но все равно не понял, какие мысли хотел  донести автор до 1,7 млн читателей, которые, несмотря на выходные дни, уже прочитали текст.

Ключевые тезисы «Плана Медведева»:

«…наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои…».
«… Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».
«… Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными… решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то зеленский, если он будет ещё жив, или его клика. Решение примут за океаном….».
«… Потом, вероятнее всего, начнётся не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казнёнными в тот же день…».

«… в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт»
«… Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие».


Отсюда

Нет ли в «Плане Медведева» логической нестыковки? В одном абзаце он говорит, что от Украины останется огрызок.   А уже через несколько абзацев – о том, что возможно придется «отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши».

Я правильно понял Медведева? Он фактически пишет о плане ликвидации украинской государственности? О расширении территории России до границы с Польшей? Но ведь тогда угрозы России будут исходить с территории приграничной Польши? Так или не так?

Или Медведев и сам запутался и читателей своих  хочет запутать?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.22 / Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года

25.07.22 / Нобоа ответил на вопрос “Останется ли он в Сочи?

06.09.20 / Житель США сделал фото йети, подглядывающего в его окно

21.04.22 / Мнение: Смелый паренек

27.11.20 / Из-за падения курса рубля депутаты Госдумы начнут получать зарплату в долларах США

13.12.22 / «Всё, нет на мировом нефтяном рынке России»

25.07.22 / Мнение: Два сообщения

15.03.22 / “Сделайте мне боб”: какие фразы лучше не говорить в парикмахерской и чем их заменить

12.02.23 / Iran Khodro планирует к концу марта поставить в РФ 2 тыс. автомобилей

10.08.20 / «Нормальные люди по ночам спят»: белорусская милиция объяснила избиения после голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика