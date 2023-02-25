Мнение: План Медведева?

Прочитал размышления секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева о будущем Украины и мира.

Перечитал. Еще раз перечитал. Но все равно не понял, какие мысли хотел донести автор до 1,7 млн читателей, которые, несмотря на выходные дни, уже прочитали текст.

Ключевые тезисы «Плана Медведева»:

«…наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои…».

«… Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».

«… Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными… решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то зеленский, если он будет ещё жив, или его клика. Решение примут за океаном….».

«… Потом, вероятнее всего, начнётся не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казнёнными в тот же день…».

«… в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт»

«… Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие».



Отсюда

Нет ли в «Плане Медведева» логической нестыковки? В одном абзаце он говорит, что от Украины останется огрызок. А уже через несколько абзацев – о том, что возможно придется «отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши».

Я правильно понял Медведева? Он фактически пишет о плане ликвидации украинской государственности? О расширении территории России до границы с Польшей? Но ведь тогда угрозы России будут исходить с территории приграничной Польши? Так или не так?

Или Медведев и сам запутался и читателей своих хочет запутать?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

—