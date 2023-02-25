Почему загрустила Луиза? – Личное мнение

64-летняя исполнительница Луиза Чикконе, которая совсем недавно привлекла внимание своим внешним видом, как сообщают, рассталась с очередным ухажёром.

Он был младше исполнительницы на 41 год:



Фото: Соцсети

Сердце, конечно, не разбилось, но как говорят источники из окружения, всё это произошло в очень неподходящее время.

Ну, ещё бы.

Сначала люди смотрят уфотошопленные глянцевые фотографии, потом видят, как Луизка выглядит на самом деле. Кризис неуверенности подкашивает вечно молодую певицу, а тут и бойфренд испаряется.

Как тут не закомплексовать?

Да никак! Вообще нет повода для комплексов. А пример отношений — с кем их можно, например, завести — показала тоже не юная Моника Белуччи.

Ахи и охи по поводу, что тебя не хочет 23-летний парень, вообще не должны возникать. Что это за страдания такие?!

Но — нет, у неё теперь неподходящее время и кризис. Печалька, прям, несусветная!

Может, я чего-то не понимаю? Вы бы грустили на её месте?

—