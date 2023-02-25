Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Встречаем

весну! Долгожданный март торопится на смену февралю, и на этот раз он точно про

обновление: в этом месяце сразу 2 очень серьезных планеты меняют знак: Сатурн и

Плутон. К счастью, не одновременно. И не сразу. У нас есть целая неделя на

прощание с прошлым.

Вообще

переход от зимы к весне это всегда энергетически особенное время, а в этом году

у него своя уникальная природа. 27 февраля Плутон войдет в последний –

королевский – градус Водолея и недвусмысленно намекнет нам: пора подводить

итоги!

Здорово,

если вы выделите себе хотя бы час на то, чтобы вспомнить и написать /

нарисовать / наговорить, что делали, чем жили, к чему пришли за минувшие 3 года

– с тех пор, как в марте 2020 Сатурн вошел в Водолей и отправил нас на

карантин. Как изменились вы с тех пор?

Пока

вы будете об этом думать, 2 марта Меркурий перейдет в Рыбы (мечтательность,

философский взгляд на мир), а Венера соединится с Юпитером в Овне.

2-5

марта – прекрасный период для всего доброго и благородного, а также красивого:

свиданий, дружеских встреч, свадеб, подарков, застолий, актов доброты и

щедрости. Правда, есть риск потратить слишком много денег на шопинге, купить

сильно переоцененные вещи. Но если подойти к делу с умом, всего этого можно

избежать.

Учитывая

полное отсутствие ретро планет, можно смело предположить, что на этой неделе

будет легче обычного начинать новые дела, занятия спортом и другие активности.

Выходные – не исключение: двигайтесь, ищите то, что вас вдохновляет!

Овен

Овнов

ждет особенная неделя: встреча Венеры с Юпитером в вашем знаке – событие,

которые бывает раз в 12 лет! Так что проследите за событиями, чтобы понять,

каких подарков вам ждать от планет. Учитывайте склонность Юпитера раздувать

все, к чему он прикоснется: старайтесь во всем соблюдать меру.

Телец

1

и 2 марта звезды будут необыкновенно щедры к Тельцам: вам будут встречаться

прекрасные люди, а дела будут складываться в вашу пользу. Не бойтесь

действовать в собственном ритме, опираясь на свои представление об успехе. Чем

меньше вы будете думать о том, что скажут окружающие, тем легче будет жить.

Близнецы

Луна

побалует своим вниманием ваш Марс в начале недели, придав душевности и мягкости

событиям. Многие Близнецы будут воодушевлены какой-то новой идеей или делом,

учебой. Это хорошее время для интеллектуальных занятий, общения в соц.сетях. Вы

также можете познакомиться с кем-то важным.

Рак

В

карьере, бизнесе и других сферах, где важны достижения, на этой неделе будет

сложно: вам потребуется смелость и упрямство, чтобы достичь своих целей. Но

светила на вашей стороне, и при желании вы сможете получить желаемое. Неделя

также хороша для оздоровления, повышения самооценки.

Лев

Венера

и Юпитер в родственном Овне сделают вас любознательными, мобильными и

адаптивными. Кажется, вас сейчас невозможно чем-то удивить, но звезды все-таки

попробуют! Ждите интересных событий, но и сами не плошайте: пробуйте попасть

туда, куда вам очень хочется.

Дева

Эта

неделя – подготовка к полнолунию в вашем знаке. Подкапливается информация,

приходит понимание: что у вас получилось за последнее время, что нет, и почему.

Остерегайтесь заманчивых предложений и романтических событий: Меркурий в Рыбах

не очень надежный партнер, может обмануть.

Весы

Тема

отношений остается очень горячей для представителей знака. Вы можете удачно

познакомиться, сходить на свидание, провести переговоры тет-а-тет, получить

важную консультацию или найти хорошего репетитора. Не закрывайтесь от мира,

идите на контакт, будьте в активном поиске.

Скорпион

1

и 2 марта – гармоничные и приятные дни, когда Скорпионам будет легко идти в

руки удача. От вас потребуется лишь чувство меры, способность вовремя

остановиться. Если сможете найти золотую середину, у вас получится преуспеть и

на работе, и дома, и в личных делах. Уделите внимание здоровью!

Стрелец

Стрельцы

готовы влюбиться, и не обязательно в человека: вы можете воспылать страстью к

работе, своему хобби, какой-то интересной идее. Легко воспламеняясь, вы,

конечно, рискуете быстро перегореть, так что на всякий случай не берите на себя

обязательств «жить долго и счастливо до конца дней».

Козерог

Манипуляции

с недвижимостью, переезд, генеральная уборка или ремонт – звезды активизируют тему

дома для Козерогов. Приезд гостей или новый состав семьи тоже не исключаются.

Обратите внимание и на финансы: если есть возможность отдать долги, сделайте

это.

Водолей

Водолеям

можно отправляться на поиск таких экзотических товаров, как лодка, бассейн или

снаряжение для рыбалки, а также эзотерической литературы или курсов.

Активизируется ваш ближний круг: вам будут чаще звонить, приглашать в гости,

предлагать встретиться. В общем, неделя будет интересной!

Рыбы

Ваша

задача: беречь силы и не бросаться переделать все дела. Меркурий, попав в ваш

знак, может устроить движуху и поднять темп, но помните, что после новолуния у

вас пока мало энергии. В финансах возможны приятные сюрпризы: Венера и

Юпитер готовы добавить толику везения к

вашим стараниям.