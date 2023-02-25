 

Командир взвода заявил, что осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска

25.02.2023, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, в городе идут ожесточенные бои, рассказал командир взвода.

По его словам, до центра Артемовска осталось 1740 метров, несмотря на то, что противник держит оборону, духом падает и начинает отступление, передает РИА «Новости».

Командир взвода также рассказал, что в городе идут бои, и продвигаться быстро не получается, кроме того ВСУ постоянно пополняются новобранцами.

Ранее российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска (Бахмут) в ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.21 / Renault представит машины в особой модификации Limited

02.03.21 / Интервью Гордона с Аваковым. Где и когда смотреть

07.07.22 / В ЕР заявили о продолжении работы по поддержке семей с детьми, волонтеров и медиков

08.11.20 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Эрдоган призвал Путина убедить Армению “воспользоваться здравым смыслом”

18.11.21 / Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой

16.04.21 / Анонсирована встреча Мишустина с Лукашенко в Минске

20.08.21 / Сорок фильмов, созданных за 30 лет. В Киеве пройдет фестиваль “Кинобукет”

01.08.20 / В РФ начали принимать заказы на новый Toyota Highlander

11.02.22 / Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике

05.06.21 / Путин и президент Аргентины объявили старт производства «Спутника V» в стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика