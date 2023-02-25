 

Польша готовится к новой волне беженцев с Украины

25.02.2023, 18:00, Разное
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За последние несколько дней польские пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений границы со стороны Украины, пишет Frankfurter Allgemeine. С 13 февраля в Польшу въехало на 32 тыс. человек больше, чем выехало. Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что страна готовится к очередной волне беженцев. Однако ещё в начале зимы власти подсчитали, что в дополнение к 1,3 — 1,4 миллионов находящихся в стране украинских беженцев Польша способна разместить не более 100 тыс. человек.


AP

За последние несколько дней Пограничная стража Польши зафиксировала рекордное количество пересечений границы со стороны Украины. С 13 февраля в Польшу въехало на 32 тыс. человек больше, чем выехало. Только в среду этот показатель составил 11 тыс. Новую волну беженцев многие связывают с надвигающимся наступлением российских войск. В предыдущие месяцы, несмотря на российские удары по инфраструктуре страны и зиму, количество въездов и выездов было примерно одинаково, пишет Frankfurter Allgemeine.

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил в четверг по радио: «Мы готовимся к очередной волне беженцев, но украинское правительство и общество делают всё, чтобы этого не произошло». По его словам, Украина пытается быстро восстановить разрушения и вернуться к «нормальной жизни». Он предполагает, что от 1,3 до 1,4 миллионов беженцев, прибывших в Польшу в прошлом году, намерены задержаться в стране «надолго». Ещё в начале зимы польские власти подсчитали, что страна способна разместить лишь около 100 тыс. новых беженцев.  

Греко-католический священник Василий Иванюк, возглавляющий благотворительный фонд «Каритас» в Краматорске, рассказал изданию о причинах новой волны беженцев: «Это связано с посеянным страхом. В течение последних двух недель телевидение и власти просили людей перемещаться в безопасные места».

Украинские телеканалы в четверг показали кадры эвакуации с востока страны. Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала 6 тыс. мирных жителей Бахмута немедленно эвакуироваться из охваченного боями города. По её словам, тот, кто остаётся, «подвергает опасности других и мешает армии и полиции выполнять свою работу».

Как считает издание, новая волна беженцев придёт в Польшу, скорее всего, с Западной Украины. Там опасаются вмешательства соседней Белоруссии. По словам Иванюка, из-за интенсивных обстрелов со стороны Украины в начале недели западной части страны следует ожидать российского «реванша».

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в начале этой недели сообщило, что с начала конфликта в страны Европы прибыли в общей сложности 8,1 миллионов беженцев с Украины. 4,9 миллионов из них принимают участие в национальных программах временной защиты и поддержки. На Польшу, Германию и Чехию приходится более половины этого показателя. Кроме того, по данным УВКБ ООН, почти 5,4 миллионов жителей Украины стали внутренне перемещёнными лицами. Это самое масштабное перемещение людей в Европе со времён Второй мировой войны, передаёт Frankfurter Allgemeine.


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