 

Новые санкции затронули почти половину российского экспорта ЕС, заявляет ЕК

25.02.2023, 17:55, Разное
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В распространенном заявлении Еврокомиссия сообщила, что почти половина российского экспорта ЕС пострадала от 10-го пакета санкций. В субботу Совет ЕС одобрил пересмотренный пакет санкций. Новый пакет санкций вступит в силу после его публикации в официальном журнале. Тогда же станут известны имена лиц и организаций, которых затронули персональные ограничения.

Эти ограничения и запреты затрагивают экспорт из Европейского Союза на сумму 11,4 млрд. евро (по состоянию на 2021 год). Эти ограничения дополняют запрет на экспорт на сумму 32,5 млрд. евро, введенный в рамках предыдущих санкций. В документе говорится, что санкции были наложены Европейским союзом почти на весь (49%) российский экспорт по состоянию на 2021 год, который включает сегодняшний пакет. Новое соглашение было достигнуто поздно, 24 февраля, после многочисленных разногласий между странами-членами Европейского союза. Потребовалось несколько заседаний, чтобы утвердить его.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, и пресс-секретарь Европейской комиссии заявили, что они были уверены в том, что новые ограничения будут введены 24 февраля. Однако координация действий в этот день была затруднена.15 февраля Еврокомиссия представила свое предложение по антироссийскому пакету. Новый пакет антироссийских санкций будет распространяться на электронику, специальные транспортные средства и запасные части для грузовиков или авиационных двигателей. Он также распространяется на товары двойного назначения, такие как строительный сектор, редкоземельные материалы и тепловизионные камеры.

В список также войдет еще 121 человек и организация, в число которых входят политики, сотрудники служб безопасности, представители СМИ и работники средств массовой информации.


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