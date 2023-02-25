ЕК обязала авиакомпании отчитываться о частных рейсах между Россией и ЕС

В рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС обязал авиакомпании уведомлять власти о любых частных рейсах, которые они планируют между Европой и Россией через третьи страны.

В заявлении Европейской комиссии говорится, что частные рейсы между Россией и ЕС, прямые или через третьи страны, должны быть предвосхищены. Запад ввел жесткие санкции против Москвы после начала операции в Украине. Атака на сектор гражданской авиации этим не ограничилась. ЕС, например, запретил поставки запчастей и самолетов для гражданской авиации России, а также потребовал от лизингодателей российских авиакомпаний расторгнуть контракты. Европейский союз, Канада, США и другие страны также запретили техническое обслуживание самолетов и страховые услуги. В ответ РФ закрыла небо для российских самолетов.