ЕС обязан уведомлять Центральный банк России об активах лиц, находящихся под санкциями

Дополнительные обязательства по предоставлению информации об активах попавших под санкции лиц и российского Центробанка наложил Совет Евросоюза.

Совет ЕС опубликовал в субботу заявление, в котором говорится, что для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов он решил установить более конкретные требования к отчетности о финансовых ресурсах и средствах, принадлежащих физическим или юридическим лицам, включенным в список.

Кроме того, Совет наложил дополнительные обязательства по отчетности на государства-члены и Комиссию по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. Хотя персональные санкционные списки пока не обнародованы, в ближайшее время они будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.