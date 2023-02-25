Александр Беглов два часа дирижировал симфоническим оркестром

В ходе церемонии открытия нового жилого комплекса для малообеспеченных семей «Гардарика-30» губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову пришлось продемонстрировать свои выдающиеся музыкальные способности. Глава города вынужденно заменил заболевшего накануне дирижёра симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии – он взял дирижёрскую палочку в руки и два часа руководил коллективом.

«На самом деле, ничего сложного. Профессионалы всегда найдут общий язык, – заверил губернатор. В детстве я ходил в музыкальную школу на баян. Кто-то скажет, что это другая специальность, но ноты ведь одни и те же»

За два часа музыканты сыграли для зрителей на открытом воздухе 18 композиций. В завершении концерта публика рукоплескала им.

«Я готов был дать и более длительный концерт, но «Полёт валькирий» мы с коллегами решили не исполнять», – заключил Беглов.

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