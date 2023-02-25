“Я расправляю крылья”: мантры для знаков зодиака на неделю с 27 февраля по 5 марта

Узнайте, какая мантра вам нужна в эту переходную неделю с 27 февраля по 5 марта. Это время, когда зима встретится с весной и передаст ей эстафету. Помните, что Вселенная на нашей стороне. Она дает каждому знаку зодиака необходимые силы и направляет нас таким образом, чтобы мы шли по тому пути, который предначертан нам.

Овен

Ваша мантра на эту неделю: «Тишина наполняет мою душу, а радость появляется в моем сердце. Я готов к новой главе. Я готов снова быть счастливым». Главное, не закрывайтесь, впустите любовь в свое сердце, и ваша жизнь заиграет новыми красками.

Телец

Ваша мантра на эту неделю: «Я живу настоящим моментом и совсем не думаю о прошлом или будущем. Неважно, что было, и я не боюсь того, что будет». Вселенная дает вам совет — начните жить сейчас, не откладывая свое счастье на потом и не оглядываясь на то, что осталось в прошлом.

Близнецы

Ваша мантра на предстоящую неделю: «Я принимаю это новое изменение в своей жизни. Я принимаю план Вселенной для меня. Я делаю шаг назад и позволяю судьбе случиться». Иногда, чтобы добиться чего-то, нужно просто приостановиться и позволить судьбе править бал.

Рак

Ваша мантра звучит так: «Я спокоен и счастлив. Я там, где мне нужно быть. Я готов ко всему, что грядет». Спокойствие — вот главный ключ к вашему счастью и благополучию, и не только на следующей неделе.

Лев

Ваша мантра на этой неделе будет такой: «Я открываю свое сердце и учусь доверять себе. Я борюсь за то, чего хочу, и обещаю не отказываться от своей мечты». Даже если все вокруг сомневаются в правильности вашего пути, не отступайте, если уверены в себе.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Дева

Ваша мантра на эту неделю такая: «Я делаю шаг назад и учусь получать удовольствие от жизни. Я больше не бегу, наоборот, замедляюсь и стараюсь жить здесь и сейчас и взращивать счастье в настоящем моменте». Замечайте все положительное, что происходит вокруг, впитывайте жизнь и не принимайте ее как должное.

Весы

Ваша мантра на эту неделю будет следующей: «Я освобождаюсь от всех негативных мыслей, токсичности, стресса и проблем. Я сосредотачиваюсь на том, что более важно в моей жизни». Вам предстоит переоценка ценностей и осознание, что действительно важно, а что мешает и отвлекает от пути к счастью.

Скорпион

Ваша мантра на этой неделе: «Я знаю, что я сильный, поэтому я максимально расправляю крылья и учусь по-настоящему летать. Я не позволяю никому унижать меня». Пришло время поверить в свою силу и показать ее тем, кто стоит у вас на пути.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Стрелец

Ваша мантра на эту неделю: «Я больше не буду гоняться за чужим счастьем. Я не изменяю себя ни для кого. Кто хочет, тот будет любить меня таким, какой я есть». Только приняв себя в полной мере, вы найдете человека, который полюбит вас.

Козерог

Ваша мантра на этой неделе: «Я учусь быть терпеливым со своей судьбой. Путь, которым я сейчас иду, помогает мне открыть себя, позаботиться о себе и понять, кто я есть на самом деле».

Водолей

Мантра для вас: «Я научусь любить себя, прежде чем начать заботиться о других людях. Я учусь хорошо относиться к себе, а затем буду работать над отношениями с окружающими».

Рыбы

Для вас мантра будет такой: «То, что происходит вокруг меня сейчас, я больше никогда не проживу. Итак, я учусь получать удовольствие от этого путешествия, быть благодарным за то, что со мной происходит, и быть по-настоящему счастливым прямо сейчас».