 

До слез: Инна Чурикова перед смертью сделала пронзительное признание о маме

25.02.2023, 16:50, Разное
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В Дзержинске проходит I Открытый российский фестиваль отечественного кино “Черноречье Фест”, который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа “Формула хороших дел”.

В конкурсе игровых полнометражных лент фестиваля представлено восемь лент. В том числе и “Мятный пряник” Андрея Карасова – одна из самых ожидаемых и сильных работ смотра. Ведь так случилось, что это – последний фильм с участием Инны Чуриковой, который увидят зрители. Интересно, что согласилась актриса сниматься в этой картине бесплатно, но с одним условием – чтобы было посвящение ее маме Елизавете Захаровне Мантровой.

С документального рассказа о ней и начинается фильм. Слова Инны Михайловны трогают до слез: “Я не знаю, как я жить без нее буду… Самый добрый человек на земле, самый светлый, все время что-нибудь делала… Все время. Утром проснешься, она уже блинчики приготовит. Все время с ней смеялись… веселая была. Она меня очень любила… Мама, спасибо тебе, родная”.

Мама любимой многими актрисы – агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, сотрудник Ботанического сада МГУ – прожила без малого 100 лет и умерла, когда самой актрисе было уже 69. И в картине есть эпизод, где возрастная героиня Чуриковой заботится о старой лежачей матери, а потом стоит у ее могилы – это все из жизни, это все выстрадано Инной Михайловной.

Режиссер картины рассказал “Дни.ру”, что работать с Чуриковой было одно удовольствие – невероятная интеллигентность, доскональная подготовка к роли, идеальное владение материалом, отсутствие и тени звездности. “У нас было всего три съемочные дня, за которые надо было отснять все сцены с Инной Михайловной, – делится Андрей Карасов. – Меня поразило, что когда в гостинице – а снимали мы в Архангельске – не было горячей воды, Чурикова помыла голову холодной, ничего никому не сказала, не пожаловалась, и поехала на съемку. Снимали 3 июня, но на улице был ноль градусов. Инна Михайловна, несмотря на всю нашу заботу и тепло, померзла там прилично, после съемок даже заболела. И ее муж Глеб Панфилов отчитал меня – мол, не уберег”.

Помимо Инны Чуриковой, в картине играют дочь актера Родиона Нахапетова и актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова, Алиса Гребенщикова, Ольга Хохлова, Елена Яковлева – целый каскад звезд. И картина получилась глубокой, драматичной, щемящей. Она – про любовь, которой всем нам не хватает, а в детстве ее недостаток ощущается особенно остро. Ведь речь в ленте идет про двух мальчиков. Один живет в детском доме, а другой – с матерью-алкоголичкой. Первоначально эти две новеллы не планировалось объединять в одну картину, но оказалось, что они отлично дополняют друг друга.

В апреле “Мятный пряник” выйдет в широкий прокат. Запасайтесь платочками и салфетками – без слез смотреть фильм не получится.


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