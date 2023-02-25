Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»

Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.

По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли.

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