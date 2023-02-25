 

Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»

25.02.2023, 16:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.

По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Разведка США объяснила опасность НЛО

29.08.20 / Илон Маск показал свинью, в мозг которой имплантировали микрочип

21.03.21 / СМИ сообщили о бедственном положении бывшей жены Ефремова

20.09.21 / Иностранные эксперты оценили проведение выборов в России

01.12.21 / Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?

27.06.20 / Синоптики пообещали жару в Москве

21.05.21 / Песков: С реальной силой у РФ все нормально

24.01.23 / МВД раскрыло центр по фейковой сертификации иностранцев на знание русского языка и истории

29.08.20 / На Украине случайно нашли монеты Киевской Руси

09.12.20 / СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика