Школьника в Тюменской области обвинили в теракте и арестовали за попытку поджога военкомата
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Тобольский городской суд арестовал на два месяца 15-летнего поджигателя военкомата, ему предъявили обвинение в подготовке теракта.
По данным суда, девятиклассник собирался поджечь военкомат Тобольска и Тобольского района, его задержали с коктейлем Молотова и зажигалкой 23 февраля, когда он шел к месту планируемого преступления, передает РИА «Новости».
Сотрудники ФСБ выяснили, что подросток интересовался этой темой в интернете, преступление было предотвращено.
В итоге Тобольский суд арестовал школьника на два месяца за подготовку теракта до 22 апреля 2023 года.
Ранее суд приговорил к 12 годам поджигателя военкомата в Нижневартовске
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