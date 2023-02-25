Школьника в Тюменской области обвинили в теракте и арестовали за попытку поджога военкомата

Тобольский городской суд арестовал на два месяца 15-летнего поджигателя военкомата, ему предъявили обвинение в подготовке теракта.

По данным суда, девятиклассник собирался поджечь военкомат Тобольска и Тобольского района, его задержали с коктейлем Молотова и зажигалкой 23 февраля, когда он шел к месту планируемого преступления, передает РИА «Новости».

Сотрудники ФСБ выяснили, что подросток интересовался этой темой в интернете, преступление было предотвращено.

В итоге Тобольский суд арестовал школьника на два месяца за подготовку теракта до 22 апреля 2023 года.

Ранее суд приговорил к 12 годам поджигателя военкомата в Нижневартовске

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