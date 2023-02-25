 

«Это твоя последняя статья»: журналиста, написавшего статью о преимуществах ChatGPT, уволили и заменили на ChatGPT

25.02.2023, 15:33, Разное
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Журналист одного из федеральных изданий пожаловался на то, что его уволили после того, как он написал большую статью о преимуществах робота для генерации текста ChatGPT. Начальство внимательно и несколько раз изучило публикацию, затем само опробовало программу и сочло, что можно заменить на неё как минимум одного из сотрудников.

Автор предполагает, что сам спровоцировал такую ситуацию, поскольку слишком увлёкся и в статье цитировал абзацы, написанные ChatGPT, и они выглядели лучше остального текста. Кроме того, в редакции изучили число орфографических ошибок, которые допускает обычный журналист и нейросеть, и пришли к выводу, что могут дополнительно экономить на корректоре.

«Поздравили, похвалили, даже главный пришёл и руку пожал. А потом говорит: это твоя последняя статья, у нас по крайней мере, – пожаловался уволенный. – И вручили коробку с вещами, чтобы я прошёл с ней мимо всех коллег к выходу. Вещи, правда, там не мои были, пришлось вернуть потом»

В сложившейся ситуации журналист не нашёл ничего лучше, как спросить у ChatGPT, как ему быть дальше. Однако робот был уже не таким любезным: узнав, что из-за него уволили человека, он посмеялся и ответил: «Твоё время вышло, мешок с костями».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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