В МИД России заявили об утрате нейтрального статуса Швейцарией, после нападения на Украину
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, поэтому Берн не может предоставить площадку для переговоров.
Захарова напомнила, что Швейцария присоединилась к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, поэтому свой статус нейтральной страны утратила, передает РИА «Новости».
В связи с этим Берн не может претендовать ни на какую посредническую роль.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна может стать организатором стола переговоров сторон в конфликте.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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