В МИД России заявили об утрате нейтрального статуса Швейцарией, после нападения на Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, поэтому Берн не может предоставить площадку для переговоров.

Захарова напомнила, что Швейцария присоединилась к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, поэтому свой статус нейтральной страны утратила, передает РИА «Новости».

В связи с этим Берн не может претендовать ни на какую посредническую роль.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна может стать организатором стола переговоров сторон в конфликте.

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