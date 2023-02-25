 

В МИД России заявили об утрате нейтрального статуса Швейцарией, после нападения на Украину

25.02.2023, 15:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, поэтому Берн не может предоставить площадку для переговоров.

Захарова напомнила, что Швейцария присоединилась к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, поэтому свой статус нейтральной страны утратила, передает РИА «Новости».

В связи с этим Берн не может претендовать ни на какую посредническую роль.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна может стать организатором стола переговоров сторон в конфликте. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.20 / “Танцы со звездами”. В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына

19.04.21 / Украинский шеф-повар призвал декоммунизировать кухню

18.07.20 / Учеными из Астрахани была создана съедобная пищевая пленка

16.04.21 / Гольдфарб: Как Путин может симметрично ответить на санкции США? У американской элиты нет собственности в России

03.07.20 / Россия решила возобновить работу посольства в Ливии

09.08.20 / Правительство одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

13.09.20 / Подведены итоги электронного голосования в Курской и Ярославской областях

11.11.20 / Глава NASA намерен уйти в отставку после победы Байдена

24.06.21 / ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

06.05.21 / Активисты ЕР привели в порядок воинские захоронения в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика