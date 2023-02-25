Стрелявшему их ружья в сотрудника ОМОНа возле метро в Петербурге предъявили обвинение

Жителя Петербурга, который накануне тяжело ранил сотрудника ОМОНа возле станции метро, обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, у него дома идут обыски, решается вопрос об аресте, сообщили в СК РФ.

По версии следователей, сотрудник ОМОНа потребовал от мужчины не нарушать общественный порядок, в ответ тот выстрелил в него два раза из охотничьего ружья, говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Между тем, уже изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы, а дома у мужчины проходит обыск. Нападавшему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Напомним, мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге возле станции метро «Гостиный двор», нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, пострадавший госпитализирован.

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