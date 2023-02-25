 

Стрелявшему их ружья в сотрудника ОМОНа возле метро в Петербурге предъявили обвинение

25.02.2023, 15:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жителя Петербурга, который накануне тяжело ранил сотрудника ОМОНа возле станции метро, обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, у него дома идут обыски, решается вопрос об аресте, сообщили в СК РФ.

По версии следователей, сотрудник ОМОНа потребовал от мужчины не нарушать общественный порядок, в ответ тот выстрелил в него два раза из охотничьего ружья, говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Между тем, уже изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы, а дома у мужчины проходит обыск. Нападавшему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Напомним, мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге возле станции метро «Гостиный двор», нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, пострадавший госпитализирован.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.20 / Google заблокировала на YouTube более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов

31.08.20 / Toyota запустила в продажу модель Yaris Cross

29.03.21 / Против Тихановской в Белоруссии завели дело о подготовке теракта

04.11.21 / Гибридный внедорожник BMW ХM официально дебютирует 29 ноября

12.01.22 / Найден естественный заменитель яичному белку

04.03.21 / Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, кем были ее родители

05.10.20 / В Псковской области 13 школьников потеряли сознание во время линейки

11.10.20 / Hill – в США официально отменили вторые дебаты между Трампом и Байденом

22.12.20 / Hisense выпустит первый в мире 5G-смартфон с черно-белым экраном

22.10.20 / Делом бывшего замглавы Росгвардии занялась контрразведка ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика