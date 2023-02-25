Переговоры затянулись — после долгих дебатов страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Постоянные представители стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, пишет Frankfurter Allgemeine. Новые штрафные меры включают более жёсткие торговые ограничения. Они вступят в силу после утверждения Советом ЕС не ранее, чем в субботу днём. Изначально предполагалось, что новые санкции начнут действовать к годовщине российской спецоперации, однако переговоры затянулись дольше, чем планировалось.



AP

Через год после начала конфликта на Украине после длительных переговоров страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против России. Новые штрафные меры включают дополнительные торговые ограничения. Об этом объявило в пятницу вечером в Twitter представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции. Этот пакет санкций стал десятым с февраля прошлого года, пишет Frankfurter Allgemeine.

Консенсус был достигнут в комитете постоянных представителей всех 27 стран— членов ЕС в Брюсселе. Теперь санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС в субботу днём, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Изначально предполагалось, что новые санкции начнут действовать к годовщине российской спецоперации, но переговоры затянулись дольше, чем планировалось. По словам дипломатов, главная причина задержки заключалась в том, что Польша яростно настаивала на ужесточении ограничений на импорт синтетического каучука из России. Италия, со своей стороны, отвергала более жёсткие ограничения. В конечном счёте Польша сдалась. По словам польского дипломата, Варшава согласилась поддержать новый пакет санкций при условии, что импорт синтетического каучука в ЕС в будущем будет подвергаться регулярным проверкам, а работа над санкциями в отношении российской атомной отрасли будет продолжена.



Согласно более ранней информации от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые торговые ограничения будут применяться, в частности, к промышленным товарам, «в которых нуждается РФ и которые она не может получить за счёт поставок из третьих стран», таких как Китай. К таким товарам относятся детали машин, антенны, краны, специализированные автомобили и запчасти для грузовиков и реактивных двигателей.

Кроме того, ЕС усилит ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Предполагается, что дополнительный контроль будет введён в отношении 47 электронных компонентов, которые могут использоваться для российских систем вооружений, включая беспилотники, ракеты и вертолёты. Под действие новых правил также попадут некоторые редкоземельные элементы и тепловизионные камеры.

Действие нынешнего санкционного режима будет расширено на компании из третьих стран, которые поставляют в Россию товары двойного назначения, например беспилотники. Таким компаниям будет грозить потеря доступа на внутренний рынок ЕС. По данным Еврокомиссии, в качестве первого шага будут введены санкции против нескольких иранских компаний, занимающихся производством беспилотников типа Shahed. «Этим мы хотим отпугнуть другие компании и международных трейдеров», — сказала фон дер Ляйен в середине февраля.

Как и в случае с предыдущими пакетами, в санкционный список будут добавлены новые физические и юридические лица. Сообщается, что санкции коснутся пропагандистов, военачальников и представителей политического руководства страны, передаёт Frankfurter Allgemeine.