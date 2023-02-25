Работникам Google отказали в рабочих столах в офисе

Сотрудников Google пришлось лишить работы. Им сообщили, что они будут делить свои рабочие места с “товарищами по столу” и чередовать дни работы в офисе. Телеканал CNBC рассказал об этом инциденте со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

В апреле 2023 года новая модель совместного использования офисных столов будет внедрена в пяти офисах Google в Америке – в Сиэтле, Сан-Франциско и Сиэтле. Согласно внутренним документам, “большинство сотрудников Google теперь будут делить один стол с другим сотрудником Google”. Авторы идеи утверждают, что сотрудники будут делить один и тот же стол в разное время. Чтобы “обеспечить положительный опыт работы в новой среде”, сотрудники должны были договориться о свиданиях со своим руководителем и соседом по столу.

Во внутреннем документе говорится, что человеку, не явившемуся на работу в определенный день, не будет предоставлен персональный стол. Сотрудники начали смеяться над попытками руководства обосновать изменения с позитивной точки зрения, отмечая преимущества работы из дома и гибридной работы. Один из сотрудников написал во внутреннем письме: “Простое сокращение офисных площадей для снижения затрат лучше продемонстрировало бы их лидерские качества”. Сотрудник Google, проработавший в компании 15 лет до увольнения, высказался о негативных моментах, связанных с длительным рабочим днем.